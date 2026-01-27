Oposición no quedó conforme con respuestas del Gobierno en debate de la emergencia económica

Plenaria del Senado llevó a cabo debate de control político. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este martes se llevó a cabo en el Senado el debate de control político a la emergencia económica del gobierno de Gustavo Petro. La citación se realizó a finales de diciembre de 2026 y, aunque la plenaria de la corporación llegó a sesionar de manera extraordinaria para abordar el tema, la discusión se aplazó por la falta de respuestas de los ministerios y la época decembrina.

Durante la sesión de esta tarde llegaron al Capitolio los ministros de Salud (Guillermo Alfonso Jaramillo), Hacienda (Germán Ávila), Interior (Armando Benedetti), Defensa (Pedro Sánchez) y Comercio (Diana Morales). Fueron ellos los encargados de responder el cuestionario y de defender la medida con la que el Ejecutivo busca aliviar la crisis fiscal.

De manera virtual asistieron los representantes de la Cancillería, el Ministerio de Minas, Cultura, Transporte, Vivienda, Justicia, Ambiente, TIC, Ciencia, Agricultura, Deporte y Ambiente. Según el citante del debate, el senador de oposición Carlos Fernando Motoa, de todas las entidades, solo Hacienda respondió el cuestionario, mientras que Defensa lo hizo de manera parcial y Salud e Interior se adhirieron a la respuesta del primero.

Según Motoa, no quedó conforme con las explicaciones de los integrantes del gabinete. “Tras horas de debate de control al Gobierno Nacional en la plenaria del Senado por el decretazo de “emergencia” económica planteé algunas conclusiones, di por insatisfactorias las respuestas dadas por el Ejecutivo y recomendé al Ministerio de Hacienda y otros ministerios presentes apostar por la reducción de gastos, replantear políticas al interior de cada cartera y no insistir con medidas arbitrarias e inconvenientes que en nada benefician a los colombianos”, aseguró.

Motoa y otros detractores de la emergencia señalaron que las crisis invocadas por el Gobierno en cuestión de seguridad, salud y finanzas públicas no serían hechos sobrevinientes, sino problemáticas estructurales, por lo cual no habría lugar a invocar la figura que, según datos de la Dian, ya ha permitido el recaudo de COP 0,8 billones.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el decreto únicamente afecta a las personas con patrimonios altos y que, si se cae, podría generar un efecto negativo sobre los programas de inversión y el costo de la deuda.

Este debate se llevó a cabo justo un día antes de que la Corte Constitucional se reúna para estudiar una ponencia del magistrado Carlos Camargo que pide suspender provisionalmente el decreto de la emergencia mientras se toma una decisión de fondo.

