Emergencia económica por inundaciones será en 22 departamentos: Armando Benedetti

En las últimas horas, el ministro del Interior, Armando Benedetti anunció que al reactivar el decreto de emergencia económica, este abarcará 22 departamentos que se encuentran afectados por la ola invernal.

Durante su visita a Montería (Córdoba), una de las ciudades más afectadas por este fenómeno de frentes fríos que ha afectado a más de la mitad del país, el ministro Benedetti aseguró que están tratando de que la Corte Constitucional frene la suspensión que tiene el decreto de emergencia económica para reactivarla.

Esto con el fin de tener más recursos que puedan llegar al ejecutivo para atender lo que considera “una tragedia inesperada y una calamidad pública”; este sería el principal argumento del Gobierno para su pedido al alto tribunal.

De acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por la ola invernal en los últimos días se han registrado 131 emergencias que dejan más de 69.000 familias damnificadas en 104 municipios de 16 departamentos.

En esa región del país, confirmaron que “con base en eso se estaría pidiendo el otro decreto para buscar recursos, no solo para los tres departamentos que son Bolívar, Sucre y Córdoba, sino también para otros 19 departamentos que tienen el problema, que son 22”, según indicó el ministro Benedetti.

De no lograrse este camino, el ministro asegura que si el alto tribunal no atiende al llamado del presidente “habría un nuevo pedimento de una emergencia económica de un hecho sobreviniente”, aseguró el ministro.

La emergencia por lluvias ya afecta a 22 departamentos. Miles de familias necesitan respuesta inmediata.

Impulsamos el decreto de emergencia económica para proteger a la población y llevar ayuda donde más se necesita.

Respondemos con rapidez por la vida.#UnidosAnteLaEmergencia pic.twitter.com/lsTqqk9yt3 — MinInterior Colombia (@MinInterior) February 10, 2026

Las declaraciones ocurren después del envío de la carta del presidente Gustavo Petro a la Corte Constitucional, donde solicitó levantar la suspensión. En la carta detalla algunas de las calamidades ocurridas en la ola invernal en los departamentos de Córdoba y Sucre, como 14 personas fallecidas, 9.000 viviendas destruidas y más de 300.000 personas afectadas.

Y se unen a la advertencia de este horas antes de que el presidente Petro enviara su carta a la Corte, cuando Benedetti comentó que “ante esta grave calamidad pública, esta vez la Corte no tiene ‘escapatoria política’ para ayudar a los necesitados como lo ha hecho antes”.

Nadie hubiera podido calcular en un presupuesto las cuantiosas pérdidas por las inundaciones en Sucre, Córdoba, Bolívar y 19 departamentos más. Son BILLONARIAS que no están en los ministerios de Salud, Educación, Invías, UNGRD. Ante esta grave calamidad pública, esta vez la Corte… — Armando Benedetti (@AABenedetti) February 9, 2026

El llamado del Gobierno ocurre en medio de tensiones con el magistrado Carlos Amargo, a quien insinuó que era “irracional” al suspender su decreto de emergencia. Así como con congresistas de los departamentos afectados, a quienes acusa de hundir la ley de financiamiento y los cataloga como los culpables de la crisis.

“Congresistas de Córdoba, Bolívar, Sucre y Atlántico hundieron la ley de financiamiento del Estado y hoy piden recursos para solucionar la crisis del agua que ellos mismos provocaron. Miserables con el pueblo”, aseguró en su cuenta de X.

Congresistas de Córdoba , Bolívar Sucre y Atlántico hundieron la ley de financiamiento del estado y hoy piden recursos para solucionar la crisis del agua que ellos mismos provocaron. Miserables con el pueblo.



Un magistrado de Córdoba pidió suspender la emergencia económica,… https://t.co/FdYcmiqbgk — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 9, 2026

Una de las congresistas con quien el presidente chocó en redes sociales fue Saray Robayo, quien cuestionó la inacción del presidente durante la emergencia humanitaria en Córdoba.

“Señor presidente, mientras usted espera que la Corte le “valide” decretos, nuestra gente sigue bajo el agua. [...] ¿Por qué insistir en una Emergencia Económica, hoy suspendida o vencida, cuando puede declarar un desastre nacional priorizado para el departamento? La ley permite traslados presupuestales ágiles, contratación expedita para obras de emergencia", señaló la congresista en su cuenta de X.

Frente a esto, el presidente defendió la labor de las entidades del Gobierno en medio de la emergencia en el departamento de Robayo.

Señora Saray mientras le mostramos al pueblo de Colombia las causas del desastre del corte de los flujos naturales del agua en Córdoba, al.mismo tiempo, los que estamos todos los días ayudando, son alcaldes, fuerza pública, UNGRD, defensa civil, bomberos, Agencia Nacional de… https://t.co/msEBRU6KhM — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 10, 2026

