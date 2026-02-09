Gobierno Petro alista consejo de ministros sobre crisis por el frente frío, esto se sabe

El presidente Gustavo Petro durante consejo de ministros. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El gobierno del presidente Gustavo Petro alista un nuevo consejo de ministros para este lunes. Se espera que sea televisado y el tema central será el frente frío que ha afectado a las regiones Pacífica, Andina y de la Amazonía en todo el país.

En días previos, el mandatario aseguró que la Casa de Nariño evalúa una nueva declaratoria de emergencia económica para atender la crisis que continúa agravándose. Además, pidió a la Corte Constitucional levantar la suspensión del decreto que ya está en curso, con fecha de diciembre de 2025.

Sugerimos: Vuelven movimientos en la diplomacia: ya se publicó hoja de vida para la embajada en Turquía

“Debo declarar de nuevo la emergencia económica ambiental y social en la región y puede extenderse al país”, precisó el jefe de Estado tras un encuentro con el equipo de emergencias ambientales. Y agregó: “Le solicito a la Corte Constitucional levantar la suspensión para atender el desastre y sus consecuencias”.

En este momento estamos en Consejo nacional de gestión de riesgo de desastres



Estamos ante un hecho que era sobreviniente y que que describíamos explícitamente en el decreto de emergencia que suspendió la Corte



Paradójicamente se da en la tierra del magistrado Camargo Assis… — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 6, 2026

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), hay una “persistencia de las condiciones nubosas en las regiones Pacífica, Andina y Amazonia”. Y advierte que la humedad se mantendrá fuerte en esas mismas zonas en las próximas horas, con “lluvias de mayor consideración” en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Quindío, Risaralda, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Vaupés y Amazonas.

Le puede interesar: Se abre debate por inscripción de listas del Pacto: hablan de posible doble militancia

Desde las regiones afectadas, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, solicitó al jefe de Estado realizar el próximo consejo de ministros en el departamento. En su cuenta de X, pidió “que las decisiones que exige esta emergencia se tomen desde el territorio, con nuestra gente y con información en tiempo real”.

“Hoy, más de 120.000 personas lo han perdido todo y 24 de 30 municipios están afectados por las inundaciones. La situación sigue siendo compleja. Córdoba necesita presencia permanente del Gobierno Nacional, respuesta inmediata, recursos y un plan de reactivación económica y reparación de los daños”, agregó.

Lea también: De la Espriella, Cepeda y Fajardo: estos son los movimientos más recientes de las campañas

Un Puesto de Mando Unificado (PMU) se citó este fin de semana en esa misma zona. En él estuvieron presentes delegados de la Consejería para las Regiones y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Estamos en el PMU del departamento de Córdoba, junto al gobernador @ErasmoZB , realizando seguimiento y monitoreo permanente a las acciones que se adelantan para enfrentar el frente frío y atender la situación de calamidad pública que vive el departamento.



Desde la articulación… pic.twitter.com/ix8BUxKgyI — Regiones Consejería Presidencial (@RegionesCP) February 8, 2026

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.