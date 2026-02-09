Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Gobierno Petro alista consejo de ministros sobre crisis por el frente frío, esto se sabe

El presidente Gustavo Petro anunció en los últimos días que evalúa la posibilidad de declarar una nueva emergencia económica. Hay llamados desde las regiones para que el mandatario visite las zonas afectadas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
09 de febrero de 2026 - 01:52 p. m.
El presidente Gustavo Petro durante consejo de ministros.
El presidente Gustavo Petro durante consejo de ministros.
Foto: Presidencia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El gobierno del presidente Gustavo Petro alista un nuevo consejo de ministros para este lunes. Se espera que sea televisado y el tema central será el frente frío que ha afectado a las regiones Pacífica, Andina y de la Amazonía en todo el país.

En días previos, el mandatario aseguró que la Casa de Nariño evalúa una nueva declaratoria de emergencia económica para atender la crisis que continúa agravándose. Además, pidió a la Corte Constitucional levantar la suspensión del decreto que ya está en curso, con fecha de diciembre de 2025.

Vínculos relacionados

Tributaria, paz total y salud: responden los candidatos de la Gran Consulta por Colombia
Antioquia: estos son los juegos de poder que impactan en las elecciones al Congreso
Las elecciones se definen en caliente y sin reglas claras: así serán las consultas de marzo

Sugerimos: Vuelven movimientos en la diplomacia: ya se publicó hoja de vida para la embajada en Turquía

“Debo declarar de nuevo la emergencia económica ambiental y social en la región y puede extenderse al país”, precisó el jefe de Estado tras un encuentro con el equipo de emergencias ambientales. Y agregó: “Le solicito a la Corte Constitucional levantar la suspensión para atender el desastre y sus consecuencias”.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), hay una “persistencia de las condiciones nubosas en las regiones Pacífica, Andina y Amazonia”. Y advierte que la humedad se mantendrá fuerte en esas mismas zonas en las próximas horas, con “lluvias de mayor consideración” en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Quindío, Risaralda, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Vaupés y Amazonas.

Le puede interesar: Se abre debate por inscripción de listas del Pacto: hablan de posible doble militancia

Desde las regiones afectadas, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, solicitó al jefe de Estado realizar el próximo consejo de ministros en el departamento. En su cuenta de X, pidió “que las decisiones que exige esta emergencia se tomen desde el territorio, con nuestra gente y con información en tiempo real”.

“Hoy, más de 120.000 personas lo han perdido todo y 24 de 30 municipios están afectados por las inundaciones. La situación sigue siendo compleja. Córdoba necesita presencia permanente del Gobierno Nacional, respuesta inmediata, recursos y un plan de reactivación económica y reparación de los daños”, agregó.

Lea también: De la Espriella, Cepeda y Fajardo: estos son los movimientos más recientes de las campañas

Un Puesto de Mando Unificado (PMU) se citó este fin de semana en esa misma zona. En él estuvieron presentes delegados de la Consejería para las Regiones y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Frente frío

Gustavo Petro

Emergencia económica

Corte Constitucional

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.