Control político a emergencia económica del Gobierno será el lunes: estas son las razones

En medio de la controversia entre el Congreso y el Gobierno por la declaratoria de emergencia económica, la plenaria del Senado pondrá la lupa sobre esta medida el próximo lunes 29 de diciembre de forma virtual. La convocatoria fue confirmada por el presidente de esa corporación, Lidio García, quien insiste en las facultades de esta rama para dar evaluación al decreto expedido por el Ministerio de Hacienda.

Según comunicó la Secretaria General, el debate de control político iniciará sobre la 10:00 a.m. y espera abordar los argumentos expresados por la Casa de Nariño para esta alternativa con la que espera recaudar una parte de los COP 16,3 billones qué no fueron aprobados en la Ley de financiamiento qué, precisamente, se hundió a instancias de las comisiones económicas del Congreso.

La propuesta fue presentada por el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), quien argumentó que no “se puede normalizar que el Gobierno acuda al estado de excepción cuando no logra consensos o cuando sus iniciativas son archivadas o negadas por esta corporación”. El congresista insistió en una vulneración a la autonomía de esta rama.

La propuesta tuvo una amplia acogida dentro de los legisladores, pues bancadas del Centro Democrático, partido Conservador y algunos sectores de La U y el Liberal respaldaron la propuesta. No obstante, desde el oficialismo se sustentó en una necesidad de la emergencia, pues, siguiendo los argumentos del presidente Petro, en este momento existe una posibilidad de un impago a la deuda que tiene la nación, hecho que supone un hecho sobreviviente para esta declaratoria.

Así lo manifestó el senador Wilson Arias (Pacto Histórico), quien aseguró que “no ha sido el gobierno nacional que ha escogido las salidas para determinar la emergencia económica”. El legislador señaló que son factores externos al manejo de las finanzas públicas, incluyendo la intervención del Congreso con algunas medidas que le fueron negadas a la Casa de Nariño.

En esa misma jornada se discutirá un préstamo que obtuvo el Estado con una compañía internacional y que estaría cercano a los COP 23 billones de pesos, algo que ha sido objeto de cuestionamientos ante la falta de oferentes y, según algunos sectores, la poca transparencia del proceso.

Esta citación que me hacen desde el Congreso está mal hecha porque pone la fecha de su aprobación el 26 de septiembre, y hoy es 26 de diciembre. Es tanto el afán por favorecer a los ricos que cometen estos errores. Ahí no contemplan tampoco que una vez llegado el cuestionario… pic.twitter.com/UgWjilUCQy — Armando Benedetti (@AABenedetti) December 26, 2025

Entre tanto, y luego de conocer la citación oficial, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que ese proceso está viciado y que, desde su óptica, lo único que busca el congreso es hacer oposición para favorecer a otros sectores.

“Esta citación que me hacen desde el Congreso está mal hecha, porque pone la fecha de su aprobación el 26 de septiembre, y hoy es 26 de diciembre. Es tanto el afán por favorecer a los ricos que cometen estos errores. Ahí no contemplan tampoco que una vez llegado el cuestionario tengo cinco días para contestarlo y no pueden citar antes del vencimiento de este término”, enfatizó el funcionario.

