Petro invitó a la ciudadanía a movilizarse el 20 de julio: “por las reformas sociales”

Presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El presidente Gustavo Petro invitó a la ciudadanía a movilizarse el próximo 20 de julio -día en que se posesiona el nuevo Congreso y se celebra la independencia de Colombia- en defensa de la “permanencia de las reformas sociales” en un “grito de independencia”.

“Los invito este 20 de Julio a acompañar a la fuerza pública y después de su desfile a escuchar mi despedida como jefe de estado de Colombia. No lo haremos el 6 ni el 7 de agosto, es fecha trágica. Lo haremos el 20 de julio en todas las plazas públicas de Colombia. 20 de julio grito de independencia del pueblo libre por una Colombia libre y por las reformas sociales. Los espero en Bosa y Ciudad Bolívar, en el sur y el occidente de Bogotá ser el desfile y nuestro grito de Independencia Nacional. Todas y todos con las banderas de Colombia limpias y alegres”, precisó.

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Además, se refirió a la gira que adelanta el senador y excandidato Iván Cepeda, quien se pronunció el día de ayer desde Cali en defensa de la “desobediencia civil”. “Este fue el evento en Cali donde el senador Iván Cepeda empieza a organizar la resistencia. Vamos antes que nada, por la defensa de las reformas sociales que el pueblo logró”, puntualizó.

Estas declaraciones llegan luego de que Petro y Cepeda se reunieran en la Casa de Nariño el pasado 26 de junio. En una reunión que inició sobre las 11 a.m. y duró poco más de una hora, ambas figuras de izquierda conversaron sobre los resultados del pasado domingo, el futuro de la oposición y el empalme.

Entre los mensajes que compartieron estuvo el futuro de la izquierda de nuevo en el banquillo opositor; tanto Cepeda como Petro señalaron que ahora “el jefe de la oposición es el pueblo”. Pidió tranquilidad a los votantes del proyecto progresista y organización para “no dejarse retroceder las reformas sociales que se aprueben”.

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Mientras Cepeda señaló que ambos son un solo proyecto que se encuentra “más unido que nunca”, esto en medio de los ruidos sobre un presunto descontento tras perder la elección en segunda vuelta.

A su vez, el actual mandatario señaló que no ha conversado con su sucesor, Abelardo de la Espriella, a quien asegura está esperando para iniciar el empalme. “Nosotros estamos listos. Estamos esperando que venga si quiere [...] el empalme indica que debe venir, pero si no quiere, no hay problema”, agregó.

Frente a la victoria del candidato de Defensores de la Patria, el jefe de Estado señaló que lo que debe hacer De la Espriella es recibir el nuevo gobierno; además, lo felicitó por su victoria. “Felicitaciones, obviamente, porque la supo hacer bien”, dijo Petro.

En esa línea, comentó los errores que piensa cometió la campaña de Iván Cepeda y cuestionó el financiamiento de su sucesor, pues aseguró que “un poder comunicacional tan alto como el que tenía Abelardo, solo que el nuestro financiado por recursos internos, no públicos. El de él ya sabe como se financió”. parafrasea sin modificar comillas

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