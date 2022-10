“En este Gobierno la primera dama no será una figura decorativa”: Mauricio Lizcano

. Foto: Carlos Rosas - Óscar Pérez

Este sábado, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano, habló sobre el balance de la reunión de ministros llevada a cabo ayer en la Hacienda Hato Grande. Así mismo resolvió dudas sobre el papel de la primera dama, Verónica Alcocer, y sobre la política de “paz total” del Gobierno.

“El balance es muy positivo, tuvimos casi todo un día de trabajo en el que logramos entender y reconocer el compromiso que tenemos frente al plan de gobierno y la narrativa con la que ganamos las elecciones: hay que tener coherencia con el compromiso del cambio de Colombia”, dijo Lizcano esta mañana en entrevista con la W Radio.

(Lea: “‘Que me hayan llamado manguito fue una ofensa’: Agmeth Escaf”)

Respecto a ese compromiso, el director del Dapre resaltó la importancia de mantener la comunicación con las comunidades y organizaciones sociales, pues solo esa es la manera de que este Gobierno pueda reflejar ese “cambio”.

“Cuando hablamos de movilización social es la posibilidad de que las políticas publicas puedan ser construidas con el pueblo y para el pueblo. Me refiero a los diálogos vinculantes para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND)”, dijo Lizcano.

A sí mismo, hizo referencia a los comentario que han señalado que el gobierno está desarticulado y que confunde con sus comunicaciones: “trabajamos fuertemente en estar todos sintonizados. El Gobierno debe ser como una orquesta, en donde la partitura sea el plan”, dijo.

(Lea también: “‘El legado que queremos es el cambio’: la conclusión del primer retiro ministerial”)

Sobre la primera dama, Verónica Alcocer

Lizcano dijo a la W que “es normal, legal y beneficioso para el Estado que en algunos actos el presidente pueda delegar a la primera dama para representar al país; se hace desde el Gobierno de Virgilio Barco”

Respecto a las criticas que señalan que por el “cambio”, esas dinamicas deberían cambiar y se debería manejar una política de austeridad, como lo ha señalado el mismo Presidente, Lizano dijo que “en este Gobierno la primera dama no será una figura decorativa”, porque “si hay alguien que de valor y preponderancia a la mujeres es el presidente Gustavo Petro y, su esposa no puede ser la excepción”

(Le podría interesar: “Álvaro Uribe dice que estallido social en Colombia fue patrocinado por el narcotráfico”)

Al rededor de los viáticos destinados para los viajes de Alcocer, según lo asegura Lizcano, “no han sido cobrados por la ella. Esos gastos solo se cobran cuando se presenta el informe y al parecer, ella no tiene la intención de cobrarlos, por ende, el Estado no ha gastado un solo peso”.

Finalmente, respecto a la política de “paz total” dijo que “el presidente viene trabajando fuertemente en los acuerdos y que se han hecho múltiples avances que se vendrán informando en las próximas semanas”, dijo el director del Dapre.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político