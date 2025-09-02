Se alista nuevo cónclave para definir los caminos de la centroderecha en 2026

El expresidente César Gaviria ha mantenido una línea de oposición al presidente Gustavo Petro. Foto: El Espectador - Andrés Cárom

En medio de los ruidos que ha generado internamente en los partidos la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, un nuevo cónclave ocurrirá entre jefes de colectividades y precandidatos presidenciales. La cita es a las 7:00 p. m. en la casa del expresidente y líder del Partido Liberal, César Gaviria.

Como lo contó El Espectador, en ese encuentro se busca avanzar en la conformación de un solo bloque para enfrentarse a la izquierda en las urnas. Precisamente, parte de esa discusión está permeada por la definición de las fechas claves para poner en marcha la coalición.

Se espera que se hable de hasta cuándo será el plazo entre los precandidatos para subirse al bus de una gran coalición de la derecha, incluso si están recolectando firmas. Entre ellos, está prevista la asistencia de Mauricio Cárdenas, Mauricio Gómez Amín, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Enrique Peñalosa, entre otros.

Algunos tienen en la mira la posibilidad de flexibilizar el calendario interno para tomar decisiones y la idea es elegir a cinco o seis con amplio reconocimiento y buena trayectoria en encuestas para una consulta interpartidista en marzo. De allí, esa persona recibirá todo el respaldo del Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U y Cambio Radical.

Lo cierto es que no es menor el número de quienes ya están buscando una candidatura presidencial. Tan solo entre los que están recogiendo firmas la cifra asciende a 69 y a eso se le suman las personas que tienen el respaldo de un partido: en el Centro Democrático, por ejemplo, son cinco y en el Pacto Histórico llegan a 21.

Eso sí, desde todos los sectores se ha buscado medir el pulso entre los precandidatos. Por esa razón, la coalición oficialista se medirá internamente en las urnas el próximo 26 de octubre para escoger a un candidato que vaya al “frente amplio” en una consulta de marzo, mientras que el partido de oposición hará una encuesta para determinar quién será su candidato.

