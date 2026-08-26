¿En qué va la gestión de la crisis por el terremoto?: las últimas acciones del Gobierno

El gobierno De la Espriella ya inició la fase de reconstrucción tras el terremoto y anunció subsidios. Foto: EFE - Mario Baos

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Iniciada la fase de reconstrucción por parte del Gobierno nacional y con el anuncio de subsidios de arrendamiento que van desde los COP 875.000 y en Buenaventura llegan a COP 1.000.000, desde el Ejecutivo se siguen adelantando labores para mitigar la crisis desencadenada del terremoto de 7,4 que conmocionó al país el pasado 10 de agosto.

Recientemente, el presidente Abelardo de la Espriella, aseguró que desde la Fundación Fraternidad Medellín, en cabeza del doctor Rafael Mejía Correa, se hizo un aporte de COP 20.000 millones. “Serán destinados a la construcción de instituciones educativas en las zonas afectadas por el terremoto, especialmente en municipios de Antioquia, Chocó y Caldas. Mi gratitud a Rafael Mejía Correa y a toda la Fundación. Reconstruir una escuela es reconstruir el presente y el futuro de nuestros niños. Colombia está demostrando, una vez más, que unida es capaz de levantarse de cualquier adversidad”, explicó el mandatario.

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Por su parte, este miércoles el ministro de vivienda, Jaime Andrés Beltrán y el vicepresidente José Manuel Restrepo se encuentran en un recorrido por los territorios afectados. “Vamos a recorrer algunos municipios del departamento de Caldas. Hemos visto la realidad en las ciudades principales, pero lamentablemente, no conocemos lo que está pasando en muchos municipios pequeños, pero que tienen grandes afectaciones. Empezó la etapa de la reconstrucción”, precisó el ministro.

Por su parte, Restrepo quien desde ayer movía una agenda internacional aseguró: “Hoy nos reunimos con el Grupo de Donantes de la cooperación internacional en Colombia para presentar la situación humanitaria y las fases de recuperación y reconstrucción tras el terremoto. Agradecemos a la comunidad internacional por su apoyo a nuestro país en medio de esta tragedia que afrontamos”.

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Luego de este mensaje, cruzó palabras con el embajador de China Zhu Jingyang y, tras algunos mensajes un poco tensos, Restrepo dijo: “Colombia agradece profundamente ese espacio en un momento tan crítico para nuestra nación. Mi gratitud a la ‘comunidad internacional’ es genuina, amplia y sin exclusiones —e incluye, por supuesto, a China, cuyo apoyo solidario en esta tragedia los colombianos valoramos”.

En materia económica, el ministro Beltrán se reunió con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y manifestó que “nos enfrentamos a una tragedia que demanda la reconstrucción del país y esto cambia completamente el panorama de la visión y el presupuesto de este cuatrienio en materia de vivienda y agua potable. Por eso el Fondo Milagro va a ser un vehículo clave para la reconstrucción del país y de la misma manera la proyección del 2027 entre esta cartera para que los resultados sean eficientes y óptimos de manera rápida. Necesitamos unir todos los esfuerzos administrando de manera correcta los recursos”.

Además, El Espectador pudo conocer que el ministro no asistirá al debate de control político para el que había sido citado en la Comisión Séptima del Senado. Aunque la cita era para discutir sobre la gestión del Gobierno en el terremoto, Beltrán aseguró que debido a la agenda que adelantaría este miércoles no podría asistir y solicitó un aplazamiento.

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