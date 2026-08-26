MinVivienda no asistirá a debate de control político por terremoto: pidió aplazamiento

Ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. Foto: EFE - Pablo R. Seco

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, estaba citado este miércoles a un debate de control político en la Comisión Séptima de Senado para rendir cuentas sobre la gestión que se lleva a cabo para mitigar la crisis generada por el terremoto del pasado 10 de agosto. El Espectador pudo conocer la misiva en la que el ministro informa que no podrá asistir al debate y solicita un aplazamiento.

“En el marco de la atención de la emergencia, las visitas a las diferentes regiones afectadas, los compromisos con el sector empresarial y reuniones con actores interesados en desarrollar acciones de filantropía no podré asistir a la presente citación”, se lee en el documento.

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En ese sentido el ministro presentó su agenda para la jornada de este 26 de agosto, en la que participará junto al vicepresidente José Manuel Restrepo en las actividades en región.

Su agenda consta de un viaje a Pereira hacia las 7:00 de la mañana, agenda territorial en Viterbo en Belalcázar, San José y Manizales desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Además, “la viceministra de agua y saneamiento básico, la doctora Mónica Paola Saldarriaga Escobar no podrá asistir al espacio ya que la Corte Constitucional convocó diligencia de inspección judicial en las instalaciones judiciales del distrito de Riohacha [...] en la que la viceministra representará al ministerio”.

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“Agradezco considerar el reagendamiento de la citación para la siguiente semana de manera que dando cumplimiento con el deber que me asiste, pueda participar activamente en el debate y presentarles todas las acciones que venimos desarrollando desde el ministerio de vivienda, ciudad y territorio en el marco de la emergencia”, finaliza el comunicado firmado por Beltrán.

Esta citación se dio en medio de una polémica que tuvo en el centro unas imágenes del primer fin de semana tras el terremoto, en las que se ve al ministro en una playa en Santa Marta junto a su familia.

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No obstante existen varias citaciones a debate de control político en el Congreso, pues en medio de la crisis humanitaria y de la emergencia económica, las y los legisladores están prestando una especial atención al manejo de recursos públicos, a la contención de la crisis y a la atención de las personas damnificadas.

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