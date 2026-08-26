Mundo político reaccionó al aval de la reforma pensional de Petro en la Corte Constitucional

El alto tribunal, en decisión mayoritaria, encontró que la mayoría de la ley se ajusta a la Constitución y, en consecuencia, le da vida a una histórica iniciativa del gobierno anterior. Sin embargo, un paquete de artículos fue devuelto al Congreso. Foto: Santiago Ramírez Marín

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Luego de que se conociera que la Corte Constitucional dio el aval para la mayor parte de la reforma pensional del presidente Gustavo Petro, que mereció una sesión de más de 9 horas y la revisión de varios artículos con los que tienen reparos y que fueron devueltos a la Cámara de Representantes, el mundo político se manifestó.

“Se ha aprobado la mayor parte de la nueva ley de reforma pensional. De las tres reformas fundamentales de mi gobierno: laboral, pensional y de salud solo queda la de salud. Un nuevo triunfo del gobierno del cambio y del pueblo trabajador”, dijo el expresidente Gustavo Petro, quien celebró la noticia luego de ser el abanderado de este proyecto.

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“Una reforma pensional que acaba con el ahorro trae beneficios iniciales y en el mediano plazo crea un déficit insostenible. Se necesita una nueva norma para que los fondos privados tengan el manejo del mayor % de los recursos. Conviene un solo régimen y el desmonte de subsidios inequitativos para fortalecer al adulto pobre y a quienes sin ingresos no alcanzan a pensionarse!”, expresó el expresidente Álvaro Uribe.

Desde el Centro Democrático, el senador Andrés Forero dijo: “Mala noticia para los jóvenes la decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. Esta perjudica a los cotizantes de menos recursos, desploma el ahorro nacional y pone en riesgo las pensiones futuras de los jóvenes de hoy. Se requiere una reforma que corrija defectos”.

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Por otro lado, Jaime Raúl Salamanca, representante de Alianza Verde expresó: “Hicimos bien la tarea en la Cámara de Representantes. La reforma pensional en su gran mayoría fue aprobada por la Honorable Corte Constitucional. Nos alegra mucho”.

Desde el Pacto Histórico, la representante María Fernanda Carrascal celebró la noticia pero lanzó una pulla a la Corte: “Aunque la Corte Constitucional debió declarar exequible la Reforma Pensional en su totalidad, porque la voluntad democrática ya se había expresado de manera clara a favor de esta iniciativa, saludo que la Corte haya avalado la inmensa mayoría de la reforma”. Y agregó: “Desde el Pacto Histórico estaremos atentos a la discusión que ahora deberá darse en la plenaria de la Cámara sobre las disposiciones que la Corte devolvió para subsanar su trámite. Y estaremos allí con todo el rigor y toda la contundencia para impedir que el abelardismo y el uribismo pretendan aprovechar esta discusión para introducir una contrarreforma pensional y avanzar hacia ese modelo de ‘sálvese quien pueda’ que, en el fondo, siempre han defendido”.

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“Lo que devuelven a la Cámara no cambia lo esencial de una reforma pensional nefasta. La mayoría de los artículos importantes ya fueron aprobados. No se podrá modificar el pilar semicontributivo, que afecta los ahorros de quienes no logran completar las semanas, y el umbral de Colpensiones”, dijo por le contrario el senador uribista Hernán Cadavid.

La senadora María Eugenia Londoño, senadora del Pacto Histórico, dijo: Celebramos que la Ley Pensional será una realidad para millones de adultos y adultas mayores en nuestro país. Devolverle los derechos y la vejez digna al pueblo colombiano, es un logro histórico del gobierno del cambio en cabeza de la exministra Gloria Ramírez, a quien quiero reconocer su empeño y gran trabajo. Con esta nueva ley, más mujeres se pensionarán y todas las personas mayores tendrán derecho a un ingreso justo para pasar sus años de retiro en cualquiera de los pilares que componen la reforma".

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“Muy mala noticia para Colombia y las futuras generaciones la aprobación de casi la totalidad de la reforma pensional de Petro por parte de la Corte Constitucional. Una reforma que fue comprada en el Congreso con la plata de la UNGRD y que deja sin ahorro a millones. Ojalá las otras demandas prosperen”, dijo el representante del Centro Democrático, Daniel Briceño.

Desde la otra orilla, el representante del Pacto Histórico, Gabriel Becerra dijo: ¡Lo logramos! Después de meses congelada en la Corte Constitucional, 92 artículos de la reforma pensional fueron declarados exequibles. El Pilar Solidario, semicontributivo y Contributivo, la reducción progresiva de semanas para las mujeres, entre otros avances, siguen adelante. No pudieron tumbar este logro social. Hoy gana la gente que trabajó toda una vida. Hoy gana Colombia".

¿Cuándo inicia a operar esta reforma?

La reforma impulsada por el gobierno de Gustavo Petro estaba prevista para comenzar a regir el 1° de julio de 2025. Sin embargo, dos semanas antes de esa fecha, la Corte Constitucional ordenó suspender su entrada en vigencia y retornar el proyecto a la plenaria de la Cámara de Representantes, con el propósito de corregir los vicios de procedimiento identificados. El 28 de junio del año pasado, la Cámara volvió a aprobar el articulado y, desde entonces, el país permaneció cerca de 14 meses a la espera del pronunciamiento definitivo del alto tribunal.

Este martes, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que la mayor parte de la ley cumple con la Carta Política. No obstante, dispuso que algunos apartados regresen a la Cámara de Representantes para que, en un periodo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de la sentencia, se subsanen las irregularidades en su trámite.

Con esta decisión, los principales componentes del nuevo sistema, considerados el eje central de la reforma, quedaron avalados y su implementación está prevista para abril de 2027.

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