“Tomaremos decisiones”: Petro ordena examen forense a chats sobre disidencias y funcionarios

Un nuevo consejo de ministros ocurre este martes en medio de la polémica que tocó al gobierno de Gustavo Petro por el presunto nexo entre dos altos funcionarios —uno de la Dirección Nacional de Inteligencia y otro del Ejército— y las disidencias de Calarcá Córdoba. El mandatario y su gabinete discutirán los objetivos del Plan de Desarrollo.

Ese tema fue de los primeros que tocó en su intervención. Indicó que ordenó un “un examen forense, de informática forense a los chats” que entregó la Dijin a la Fiscalía de Antioquia. Solo después de eso, dijo, tomarán decisiones.

“De acuerdo a eso, tomaremos decisiones, no antes”, apuntó. Y agregó: “debo tratar de que sea la verdad la que guíe mis decisiones”.

Al inicio de la transmisión, el mandatario se refirió a la conmemoración del día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y se rectificó sobre sus declaraciones sobre la anatomía femenina. Aseguró que “fue desafortunada, pero científica”, pero dio pie a interpretaciones incorrectas.

“Quiero que quede claro mi convicción profunda en que ninguna mujer debe ser mirada, tratada ni valorada de forma fragmentada. Ninguna es solo su cuerpo, ninguna es solo su mente, ninguna es su rol familiar o laboral”, dijo.

Después de eso, se dio inicio a la reunión de altos funcionarios e indicó que el 34 % del PND ya se ha cumplido, con un 53 % en desarrollo: “Es un nivel muy alto”. Eso sí, fue claro en que la finalización de esas metas dependerá del próximo gobierno, que se elige el 31 de mayo de 2026.

“En esa medida, no solamente estos porcentajes se van a presentar, sino cada cual demostrará si las cifras son ciertas o no. No quiero un listado de metas, decenas y decenas, quiero lo fundamental, a lo que nos comprometimos”, dijo.

En ese punto, mencionó a la reforma agraria y la reforma a la salud, sobre la que dijo que está siendo saboteada por congresistas con campañas “financiadas por Keralty”.

