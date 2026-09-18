Enrique Gómez reitera postura por presupuesto de la JEP: anunció más acciones

En medio de la polémica que ha desatado la propuesta del senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, sobre desplazar el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hacia la rama judicial, que ya cuenta con el apoyo del presidente Abelardo de la Espriella. Ahora el parlamentario anunció nuevas medidas que buscará que sean aprobadas en nuevos proyectos, como la imposibilidad de una prórroga para este tribunal para que los casos pasen a Justicia y Paz. A su vez, señaló varios cuestionamientos sobre lo que él señala sería…

En medio de la polémica que ha desatado la propuesta del senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, sobre desplazar el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hacia la rama judicial, que ya cuenta con el apoyo del presidente Abelardo de la Espriella. Ahora el parlamentario anunció nuevas medidas que buscará que sean aprobadas en nuevos proyectos, como la imposibilidad de una prórroga para este tribunal para que los casos pasen a Justicia y Paz. A su vez, señaló varios cuestionamientos sobre lo que él señala sería “burocracia”.

Gómez aseguró en entrevista con Blu Radio que la JEP "se ha vuelto un fortín burocrático. Es una entidad con mínimo rendimiento. El país lo conoce: solo cuatro fallos, el primero de ellos vino a proferirse en septiembre de 2025, un condenado por una aceptación de cargos y solo ha definido 46 situaciones jurídicas de los 9700 integrantes de las FARC, menos del 0,5 %. Hay 1456 funcionarios de planta, por 248.000 millones de pesos al año, y 1218 contratistas a través de OPS para un costo de 62.000 millones de pesos, que son recursos que, además de no generar en la práctica ningún resultado efectivo, porque el problema principal de definición".

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¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!

(A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 https://t.co/yq1HYIviwI — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 17, 2026

Por ello, solicitó ante la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes dos proposiciones ante el Presupuesto 2027. Para trasladar 100 mil millones de pesos al funcionamiento del tribunal, se trasladarían al Consejo Superior de la Judicatura. Ante lo dicho por el congresista, el presidente Abelardo de la Espriella publicó un trino expresando su apoyo a la propuesta. "¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!", escribió el jefe de Estado respondiendo a lo dicho por Enrique Gómez.

"También estamos preparando y lo presentaremos a consideración del Congreso, un acto legislativo donde los 5 años de ejercicio de la del Tribunal, que por fin se supone va a entrar a considerar los resultados de los macrocasos, pues que lo ejerza otra rama del poder judicial colombiano, que está además cesante sin producir nada, escondida y guarecida sin tipo de ningún tipo de actividad, que es la rama de Justicia y Paz que tiene sus alas aquí en el Tribunal Superior. No se puede prorrogar hasta los 20 años y sí vamos a pedir que los 5 años de vigencia de la fase de juicio del tribunal sean asumidos por Justicia y Paz", agregó Gómez.

A pesar de sus choques con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, este lo apoyó en su propuesta de replantear su presupuesto. Pues desde su cuenta de X, el exmandatario señaló que "la Jep con tanto presupuesto para maltratar a los militares, presionar a los funcionarios de la Gobernación de Antioquia y buscar afanosamente testigos contra mí. Ojalá este proceso que enfrento fuera público para que el país conociera el acervo probatorio".

La Jep con tanto presupuesto para maltratar a los militares, presionar a los funcionarios de la Gobernación de Antioquia y buscar afanosamente testigos contra mí. Ojalá este proceso que enfrento fuera público para que el país conociera el acervo probatorio. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 18, 2026

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