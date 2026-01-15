Enrique Peñalosa entró a la Gran Consulta por Colombia: ya son nueve los integrantes

Exalcalde de Bogotá y candidato presidencial. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de un comunicado oficial los miembros de la Gran Consulta por Colombia anunciaron que Enrique Peñalosa se unió a los 8 integrantes ya definidos para ir a las urnas el 8 de marzo.

“La Gran Consulta por Colombia le da la bienvenida al candidato Enrique Peñalosa. Estamos convencidos, de aquí saldrá la persona que será presidente en 2026. Nuestro propósito principal es Colombia, por encima de los egos y las diferencias”, se lee en el comunicado firmado por Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Pinzón, David Luna y Vicky Dávila.

#LaGranConsulta por Colombia le da la bienvenida al candidato Enrique Peñalosa. Estamos convencidos, de aquí saldrá la persona que será presidente en 2026. Nuestro propósito principal es Colombia, por encima de los egos y las diferencias. El próximo 8 de marzo serán los… — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 15, 2026

Peñalosa recibió el aval de su candidatura en el partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt, con el respaldo de quien ya figura como aspirante de esa misma colectividad, Juan Carlos Pinzón.

Le puede interesar: Consulta Pacto Histórico: Carolina Corcho gastó 48 % más qué Iván Cepeda

Otra llegada que se esperaba dentro de la Gran Consulta era la de Daniel Palacios, quién figuraría como el número 10 dentro del grupo de candidatos y precandidatos. Sin embargo, aún no se ha definido si se oficializa o no. Se espera que en los próximos días los integrantes de la consulta se reúnan con el precandidato para definir si el futuro de Palacios se establece hacia ese lugar.

Lea también: Senado advierte despidos y problemas en seguridad por recorte de presupuesto desde Gobierno

De no participar en una consulta el próximo 8 de marzo, Palacios se enfrentaría a sanciones, e incluso multas, por parte de la Registraduría tras anunciarle a la entidad que si participaría y no retirarse en lo tiempos estipulados. Sin embargo, aún no se tiene claridad sobre cuál será la decisión.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.