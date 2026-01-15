Senado advierte despidos y problemas en seguridad por recorte de presupuesto desde Gobierno

Debate en la plenaria del Senado para la aprobación del presupuesto del 2026, por COP 546,9 billones. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una carta dirigida a la Comisión de Administración del Senado, la directora general administrativa de la entidad, Astrid Salamanca, alertó sobre problemas presupuestales que tendrían en el Congreso para la actual vigencia debido a que no se giraron la totalidad de los recursos solicitados en el anteproyecto de presupuestos al Ministerio de Hacienda.

Y es que la solicitud realizada al ministro Germán Ávila, contemplaba unos recursos que superaban los COP 656.000 millones. Sin embargo, y en atención a los recortes en diferentes carteras que realizó el Ejecutivo, para el Congreso se asignaron solamente algo más de COP 486.000 millones, lo que, según la directora Salamanca, representó una variación del 35 % del total.

Le sugerimos: Cancillería pide liberación de presos colombianos en Venezuela

Además, también aseguran que hubo una reducción en comparativa con el presupuesto de la vigencia 2025, hecho que podría conllevar a un despido masivo de funcionarios, o en su defecto, a la no renovación de casi un centenar de contratos.

“Como se evidencia anteriormente no se atendió la solicitud de presupuesto presentada en el anteproyecto 2026 y tampoco hay incremento presupuestal para la presente vigencia con relación al 2025, lo que representa para la Entidad una gran preocupación, ya que no se podrán cubrir todos los gastos de funcionamiento en que incurre el Senado de la República, los cuales van a incrementarse entre el 5.1% (IPC 2025) y el 23% (incremento del salario mínimo legal), según el tipo de gasto”, alertaron.

Con esta serie de recortes, desde el Senado alertan que se ponen en pausa una serie de proyectos para la seguridad y la modernización de la entidad que estaban proyectados para este año, pensando, además, en el nuevo Congreso que regirá a partir del 20 de julio.

Por ejemplo, señalan que no se podrían ejecutar las inversiones para la seguridad de la plataforma virtual del Senado; los sistemas de seguridad para los ingresos al Capitolio; la adquisición de equipos antiexplosivos o del sistema antidrones, entre otros.

No se pierda: Consulta Pacto Histórico: Carolina Corcho gastó 48 % más qué Iván Cepeda

La misiva fue dirigida a la Comición que es conformada por los senadores Angélica Lozano (Verde), Nadia Blel (Conservador), Pedro Flórez(Pacto Histórico), Jaime Durán (Liberal) y el presidente del Congreso, Lidio García (Liberal), quienes aún no se han manifestado sobre esta situación.

La Dirección General Administrativa es la encargada de la gestión, organización y apoyo logístico o financiero del Senado, asegurando el funcionamiento eficiente de la corporación, incluyendo la administración de personal (nóminas, selección, bienestar), sistemas, presupuesto e infraestructura.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.