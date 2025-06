Así han transcurrido las 48 horas tras el atentado contra Miguel Uribe

Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial, en la Convención Bancaria, el pasado jueves 5 de junio. Foto: Manuel Forero, Asobancaria

El pasado sábado, un hombre disparó en repetidas ocasiones contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, mientras dirigía un mitín político en Fontibón, al occidente de Bogotá. Lo que ha seguido, desde entonces, son 48 horas de tensión política, cada vez más profunda entre la oposición y el Gobierno Nacional, a la vez que se espera noticias sobre la salud de Uribe, quien está internado en la Fundación Santa Fe.

Sobre el estado de salud de Uribe, el hospital indicó en un comunicado este lunes, publicado antes de las 7:00 a.m., que “el paciente Miguel Uribe Turbay continúa en estado crítico y ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados. Continuamos comprometidos con la ejecución de todos los esfuerzos necesarios que conduzcan a su evolución. Su situación reviste la máxima gravedad”. Por su parte, María Claudia Tarazona, esposa del senador, manifestó que Uribe “necesita de un milagro”.

La misma noche del sábado, mientras Uribe era intervenido por el neurocirujano Fernando Hakim, en la sede de la Policía Nacional, el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lideraron un consejo de seguridad. Fue el primero de tres que se han realizado desde el día del atentado en los que el jefe de Estado ha participado. Luego de ese primer encuentro, el presidente realizó una alocución en la que anunció que no se escatimarían recursos para la investigación.

De hecho, este lunes, aún cuando primero dijo que no se referiría a hechos concretos, el presidente Petro en X publicó algunas de las hipótesis. “No me gusta y debo ser franco, que se use electoralmente el atentado a Miguel, he observado una conducta prudente de muchos de mis contradictores, pero otras definitivamente son suicidas para la sociedad y la paz y buscan es que el gobierno no apoye la clase trabajadora y popular del país”, escribió.

Sobre el esquema de seguridad de Miguel Uribe, Petro aseguró: “Ahora debo informar que el esquema de protección del senador Uribe, fue disminuido extrañamente el dia (SIC) del atentado. De 7 a 3 personas. Pedí en el consejo de seguridad, la máxima profundidad en la investigación de este hecho”.

Precisamente, esa ha sido una de las demandas que ha hecho el partido Centro Democrático. Desde la colectividad uribista se ha cuestionado la poca presencia de agentes de seguridad que protegieran la vida del precandidato. Según ha trascendido, al momento del ataque, solo había dos de los miembros del esquema de seguridad.

“20 veces le pidió Miguel Uribe a la Unidad Nacional de Protección que reforzaran su seguridad. 20 veces en las que la UNP se negó a hacerlo”, manifestó el concejal Daniel Briceño, quien es cercano a Uribe. Desde el equipo del senador, además, publicaron las múltiples solicitudes en las que se pidió que se priorizara su esquema de seguridad.

A esto se sumó que el expresidente Uribe denunció un supuesto atentado en su contra. “Mientras Miguel se debate por la vida, el gobierno habla de otros temas. Desde su seno nos invitan a buscar acuerdos para prevenir nuevas masacres. Y la inteligencia internacional me informa de la preparación de otro atentado en mi contra”, escribió el exjefe de Estado en su cuenta en X.

Uribe no es el único. De hecho, el presidente Gustavo Petro, mientras presidía el consejo de seguridad de este domingo, informó que su hija Antonella y los hijos de los miembros del gabinete también habrían recibido amenazas.

“Acaban de amenazar a través del sistema de bodegas a un propietario de robots en redes, de amenazar a todos los hijos de mi gabinete, incluida mi hija Antonella. Este hecho refuerza la hipótesis que el autor del intento de asesinato es un enemigo del gobierno”, escribió el jefe de Estado en X. Así también lo manifestaron el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

Mientras esto ocurría, una amplia gama de personalidades han llegado hasta la Fundación Santa Fe para respaldar al senador Uribe. Allí también se han reunido decenas de sus seguidores, quienes han liderado jornadas de oración y una velatón. Una de las primeras personas en llegar fue la senadora Paloma Valencia, copartidario de Centro Democrático, quien, el sábado, estuvo en la clínica desde antes del traslado de Uribe desde un centro médico en Fontibón. Visiblemente afectada, declinó dar declaraciones.

También pasaron por allí todos los expresidentes vivos: Álvaro Uribe Vélez -con quien Uribe tiene una relación cercana al ser cercanos-, César Gaviria, Andrés Pastrana e Iván Duque. También se han visto concejales, congresistas y algunos precandidatos, que han entregado declaraciones, manifestando preocupación por su seguridad.

El atentado contra Miguel Uribe, precisamente, desencadenó un debate sobre la seguridad de los precandidatos. Ante esto, el Gobierno Nacional citó a la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales para este lunes a las 2:00 p.m. en la Casa de Nariño. Originalmente, también el presidente había citado a los precandidatos a una reunión a las 5:00 p.m. sin embargo, este encuentro se canceló, entre otras, para que no se cruzara con la comisión, pero también por los reparos de partidos.

El Liberal, el Conservador, Cambio Radical y otras fuerzas han criticado la respuesta del presidente, tanto en su alocución como en varios posts en X que ha hecho. Por lo mismo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, citó a una reunión en su oficina a todos los partidos declarados en “independencia” y a opositores, con la intención de realizar una respuesta.

Posterior a ello, habrá una misa en el Capitolio a las 3:30 p.m. Mientras tanto, la expectativa está en un próximo pronunciamiento de la Fundación Santa Fe sobre el estado de salud de Miguel Uribe.

