Equipo de seguridad de De la Espriella alerta posible plan de atentado en su contra

Abelardo de la Espriella, presidente electo. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de un comunicado publicado en la tarde de este 20 de julio, el equipo de seguridad del presidente electo, Abelardo de la Espriella, denunció un posible intento de atentado criminal contra quien asumirá la jefatura del Estado este 7 de agosto. Según la versión del mandatario entrante, la información proviene de fuentes de inteligencia.

“De acuerdo con los reportes conocidos por las autoridades competentes, existiría un presunto ofrecimiento de hasta COP 3.000 millones por parte de estructuras criminales del ELN y de las disidencias de las FARC para ejecutar el atentado”, se lee en el comunicado.

Lea también: Petro desde Bogotá y De la Espriella en Medellín dieron sus discursos del 20 de julio

El equipo de De la Espriella confirmó que ya solicitó a las autoridades adelantar las investigaciones correspondientes y reiteró que el presidente electo mantendrá su agenda de trabajo, adoptando todas las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos y a su equipo de gobierno.

La información se conoce justo en medio de la gira del mandatario electo por Antioquia, donde se reunió con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de ese departamento, Andrés Julián Rendón. Esta visita se complementa con los llamados empalmes regionales que han llevado al ganador de las elecciones por varios departamentos.

Noticia en desarrollo...

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.