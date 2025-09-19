“Guerra de poderes”: Samper cuestiona a Consejo de Estado por anular personería de su partido

Expresidente de Colombia, en entrevista. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El expresidente Ernesto Samper se pronunció frente a la decisión del Consejo de Estado de anular la personería jurídica de su partido, Poder Popular. Dijo que aunque acatará la determinación siente preocupación institucional por lo que considera es una “guerra de poderes”.

"Acato —aunque no comparto— la decisión del Consejo de Estado de cancelar la personería de mi movimiento, con el cual he hecho política más de 50 años. Esta invariable línea de conducta también me autoriza a expresar mi preocupación institucional por la guerra de poderes entre este tipo de decisiones", dijo Samper.

DECLARACIÓN SOBRE LA DECISIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO DE DESCONOCER LA PERSONERÍA DEL PODER POPULAR:



Acato —aunque no comparto— la decisión del @consejodeestado de cancelar la personería de mi movimiento @PoderPopularCo, con el cual he hecho política más de 50 años.



Me preocupa… pic.twitter.com/ikjWoHZsdq — Ernesto Samper Pizano (@ernestosamperp) September 19, 2025

El exmandatario agregó que la Corte Constitucional ha sido clara en la defensa del derecho de todos los ciudadanos a elegir y ser elegidos, agregando que el espíritu del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las extintas FARC fue el de pasar del bipartidismo a un sistema con variedad de opciones políticas.

“Tal vez haya llegado el momento de abrir un debate amplio sobre la politización de la rama electoral de la justicia administrativa y el daño que está causando al derecho de los colombianos a tener distintas opciones políticas“, mencionó.

A propósito, el presidente Gustavo Petro también se pronunció y lanzó una crítica contra el alto tribunal por la misma línea de Samper: “El punto del proceso de paz sobre abrir los caminos de la participación política ha quedado completamente anulado. Lo que vemos en autoridades judiciales y electorales es provocar un alejamiento permanente de la ciudadanía a la organización de partidos, que establece como derecho la constitución de Colombia”.

El jefe de Estado aseguró que actualmente habría una tendencia para la anulación de personerías jurídicas o el impedimento a tenerlas, esto en relación con el fallo del Consejo Nacional Electoral que dejó por fuera del Pacto Histórico a Colombia Humana. “La mayoría de fuerzas anuladas cuando ya vivían plenamente en la vida política son del progresismo”, explicó en su trino.

La medida contra Poder Popular se suma a las que el alto tribunal ha tomado en el mismo sentido contra Fuerza Ciudadana (Carlos Caicedo), En Marcha (Juan Fernando Cristo), Gente en Movimiento (Mauricio Lizcano), entre otros.

