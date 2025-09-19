No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Presidente criticó al Consejo de Estado por anular personería del partido de Ernesto Samper

Según el mandatario, la mayoría de colectividades que han perdido el reconocimiento jurídico en este tipo de procesos hacen parte del bloque progresista.

Redacción Política
19 de septiembre de 2025 - 12:52 p. m.
El presidente Gustavo Petro y el expresidente Ernesto Samper en la Casa de Nariño.
Foto: Archivo Particular
Foto: Archivo Particular
El presidente Gustavo Petro reaccionó en la mañana de este viernes a la decisión del Consejo de Estado de tumbar la personería jurídica del partido Poder Popular, fundado por el expresidente Ernesto Samper. La medida se suma a las que el alto tribunal ha tomado en el mismo sentido contra Fuerza Ciudadana (Carlos Caicedo), En Marcha (Juan Fernando Cristo), Gente en Movimiento (Mauricio Lizcano), entre otros.

Aunque Samper no se ha referido al tema, el actual jefe de Estado ya lanzó un trino en el que cuestionó la medida. Según indicó el mandatario, las decisiones del Consejo de Estado estarían no solo anulando personerías jurídicas, sino también el mandato del Acuerdo de Paz de 2016 de apertura a la democracia y la participación política.

“El punto del proceso de paz sobre abrir los caminos de la participación política ha quedado completamente anulado. Lo que vemos en autoridades judiciales y electorales es provocar un alejamiento permanente de la ciudadanía a la organización de partidos, que establece como derecho la constitución de Colombia”, dijo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

A renglón seguido, el jefe de Estado aseguró que la anulación de personerías jurídicas o el impedimento a conformarlas, esto en relación con el fallo del CNE que dejó por fuera del Pacto Histórico a Colombia Humana, ha sido de una vía. “La mayoría de fuerzas anuladas cuando ya vivían plenamente en la vida política son del progresismo”, explicó en su trino.

El mandatario concluyó su reacción señalando que se trata de la anulación del derecho fundamental a la participación en política y, como lo ha hecho en otras ocasiones, aseguró que la medida va en contravía de la Convención Americana de Derechos Humanos que incluso fue aceptada por el alto tribunal que hoy cuestiona.

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro ha cuestionado en varias oportunidades al Consejo de Estado por decisiones contra su administración como la anulación de nombramientos de embajadores o las rectificaciones a varios de sus pronunciamientos.

Por Redacción Política

Javier CASTAÑO MARIN(39168)Hace 6 minutos
Se habla de la independencia de los tres poderes, pero la historia pondrá las cosas en su sitio: se sabrá que el legislativo y el judicial frenaron las posibilidades de un cambio para Colombia, por su poca sensibilidad frente a las causas sociales.
Jesús Vargas Zapata(0u41y)Hace 8 minutos
Qué será que esta pasando,:agua pasó por aquí cate que no lo vi", "lana arriba la navaja " "blanco es gallina lo pone".
