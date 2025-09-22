Presidente Petro ya está en Nueva York: así será su agenda en EE. UU.

El presidente Gustavo Petro fue recibido por el embajador Daniel García-Peña en su llegada a Nueva York. Atenderá su última cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: Juan Cano/Presidencia

El presidente Gustavo Petro aterrizó en la mañana de este lunes en Nueva York, Estados Unidos, para asistir a la que será su última Asamblea General de las Naciones Unidas en medio de unas escaladas tensiones con la administración de Donald Trump tras la descertificación de Colombia en la lucha antridrogas.

El mandatario colombiano llegará a esta nueva cumbre con dos ejes clave en su agenda: Palestina y el denominado “genocidio2 en Gaza; y precisamente la lucha contra las drogas y los resultados de su Gobierno en esta materia, a pesar no haber sido certificado por la Casa Blanca. El recibimiento fue liderado por el embajador en ese país, Daniel García-Peña.

Su comitiva está conformada la Canciller de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio; Hacienda, Germán Ávila; Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez (e); Justicia, Eduardo Montealegre; Minas y Energía, Edwin Palma Egea; e Igualdad, Juan Carlos Florián. Además, la vicepresidenta, Francia Márquez, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, también conformarán el equipo del mandatario nacional en esta visita a Estados Unidos.

Dentro de los puntos clave en la agenda del mandatario está la reunión con connacionales en Nueva York, altos funcionarios de la Casa Blanca, además de diálogos con otros jefes de Estado asistentes en la Asamblea de la ONU.

Desde su oficina de prensa se comunicó que desde el salón CR3 de las Naciones Unidas, el Presidente participará este lunesen “diálogos de alto nivel sobre soluciones para la financiación climática: Renovar el dinamismo y el apoyo político antes de la COP30″.

#AEstaHora | El Presidente @PetroGustavo llega a Nueva York, Estados Unidos, para desarrollar su agenda internacional.



Del 22 al 26 de septiembre, el Jefe de Estado participará en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas.



En la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas,… pic.twitter.com/XtbsX6EoT9 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 22, 2025

Su discurso está programado para el martes 23 de septiembre, en donde dará continuidad a su línea en contra del “genocidio” en Gaza adelantado por el Estado de Israel. Su llamado será a la conformación de una fuerza que logre frenar la ofensiva en la que además buscará el respaldo de Francia, Reino Unido, Canadá y España, quienes ya anunciaron que darán el reconocimiento como Estado a Palestina, en contra de lo señalado precisamente por Donald Trump.

Último discurso en la ONU

Un documento al que tuvo acceso El Espectador también señala que el mandatario no solo centrará su discurso en Gaza, sino que ampliará el mismo a las conflictividades que se presentan en otras latitudes. Allí se incluirá el conflicto en Ucrania, así las crisis que atraviesa Haití, otro de los países que más ha defendido el mandatario nacional.

Su discurso también incluirá una postura frente a las medidas adoptadas desde la Casa Blanca en la región latinoamericana, señalando que el mandatario colombiano también buscaría dar represetación a la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), organismo del Petro es Presidente Pro Tempore.

El mandatario también llevará una línea clara sobre inteligencia artificial y las economías sostenibles, así como el cambio climático y el derecho internacional. Otro de los encuentros de alto nivel será “la igualdad de género —a raíz del aniversario 30 de la Conferencia de Beijing sobre la Mujer—, la situación de los musulmanes Rohinyás en Myanmar, la búsqueda de la eliminación total de las armas nucleares, y la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles”.

Por último, el presidente Petro provechará el espacio de la Asamblea General para “fortalecer lazos de innovación y cooperación Sur-Sur y triangular, como vía para intercambiar conocimientos, experiencias y tecnologías”.

