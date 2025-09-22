No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Presidente Petro ya está en Nueva York: así será su agenda en EE. UU.

El mandatario nacional emitirá su último discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas con Palestina y la lucha contra las drogas como ejes principales.

Redacción Política
22 de septiembre de 2025 - 02:25 p. m.
El presidente Gustavo Petro fue recibido por el embajador Daniel García-Peña en su llegada a Nueva York. Atenderá su última cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Foto: Juan Cano/Presidencia
Foto: Juan Cano/Presidencia
El presidente Gustavo Petro aterrizó en la mañana de este lunes en Nueva York, Estados Unidos, para asistir a la que será su última Asamblea General de las Naciones Unidas en medio de unas escaladas tensiones con la administración de Donald Trump tras la descertificación de Colombia en la lucha antridrogas.

El mandatario colombiano llegará a esta nueva cumbre con dos ejes clave en su agenda: Palestina y el denominado “genocidio2 en Gaza; y precisamente la lucha contra las drogas y los resultados de su Gobierno en esta materia, a pesar no haber sido certificado por la Casa Blanca. El recibimiento fue liderado por el embajador en ese país, Daniel García-Peña.

Le puede inetresar:Así se trazó la ruta que Petro quiere que Colombia despliegue ante Naciones Unidas

Su comitiva está conformada la Canciller de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio; Hacienda, Germán Ávila; Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez (e); Justicia, Eduardo Montealegre; Minas y Energía, Edwin Palma Egea; e Igualdad, Juan Carlos Florián. Además, la vicepresidenta, Francia Márquez, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, también conformarán el equipo del mandatario nacional en esta visita a Estados Unidos.

Dentro de los puntos clave en la agenda del mandatario está la reunión con connacionales en Nueva York, altos funcionarios de la Casa Blanca, además de diálogos con otros jefes de Estado asistentes en la Asamblea de la ONU.

Desde su oficina de prensa se comunicó que desde el salón CR3 de las Naciones Unidas, el Presidente participará este lunesen “diálogos de alto nivel sobre soluciones para la financiación climática: Renovar el dinamismo y el apoyo político antes de la COP30″.

Su discurso está programado para el martes 23 de septiembre, en donde dará continuidad a su línea en contra del “genocidio” en Gaza adelantado por el Estado de Israel. Su llamado será a la conformación de una fuerza que logre frenar la ofensiva en la que además buscará el respaldo de Francia, Reino Unido, Canadá y España, quienes ya anunciaron que darán el reconocimiento como Estado a Palestina, en contra de lo señalado precisamente por Donald Trump.

Último discurso en la ONU

Un documento al que tuvo acceso El Espectador también señala que el mandatario no solo centrará su discurso en Gaza, sino que ampliará el mismo a las conflictividades que se presentan en otras latitudes. Allí se incluirá el conflicto en Ucrania, así las crisis que atraviesa Haití, otro de los países que más ha defendido el mandatario nacional.

Su discurso también incluirá una postura frente a las medidas adoptadas desde la Casa Blanca en la región latinoamericana, señalando que el mandatario colombiano también buscaría dar represetación a la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), organismo del Petro es Presidente Pro Tempore.

Lea: Más de US$1.000 millones en juego: así va la cooperación internacional con Petro

El mandatario también llevará una línea clara sobre inteligencia artificial y las economías sostenibles, así como el cambio climático y el derecho internacional. Otro de los encuentros de alto nivel será “la igualdad de género —a raíz del aniversario 30 de la Conferencia de Beijing sobre la Mujer—, la situación de los musulmanes Rohinyás en Myanmar, la búsqueda de la eliminación total de las armas nucleares, y la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles”.

Por último, el presidente Petro provechará el espacio de la Asamblea General para “fortalecer lazos de innovación y cooperación Sur-Sur y triangular, como vía para intercambiar conocimientos, experiencias y tecnologías”.



Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 8 minutos
Petro no es solo presidente de Colombia sino presidente de la CELAC. Los colombianos sabemos que su liderazgo internacional es invaluable y junto con Lula y Sheinbaum representa el nuevo progresismo latinoamericano. Felicitaciones a este importante gobernante Gustavo Petro que junto con Juan Manuel Santos le han dado mucha visibilidad internacional a Colombia. Que las cosas mejoren en la asamblea general de la ONU
Edgard Lopez(56726)Hace 11 minutos
Y este vagabundo se va a hablar de Palestina que ni siquiera entiende el problema de verdad, mientras el pais prendido, la carretera al llano paralizando el suministro de comida a Bogota y el HH PP de compras en NYC. Deberían no dejarlo salir de la habitación del hotel y solo atender a la reunion dado que esta tan molesto con USA porque lo descertificaron a el. La buena noticia, es que es la ultima vez que ira a hacer el ridiculo y tomar el puesto del cuenta chistes de la reunion
Edgard Lopez(56726)Hace 15 minutos
La cara de sindicalista o maton del bronx del embajador es inigualable. Hollywood debe estar al acecho.
pachobarrios(bz384)Hace 32 minutos
¿Qué es este galimatías : "El mandatario colombiano llegará a esta nueva cumbre con dos ejes clave en su agenda: Palestina y el denominado “genocidio2 en Gaza; y precisamente la lucha contra las drogas y los resultados de su Gobierno en esta materia, a pesar no haber sido certificado por la Casa Blanca. El recibimiento fue liderado por el embajador en ese país, Daniel García-Peña."? No se entiende NADA de ese párrafo. ¿No hay un editor? (A falta de redactor)
Carlos Sánchez(94518)Hace 39 minutos
les faltó citar la AGENDA PRIVADA, imperdible en las innumerables salidas al extranjero a costillas de nuestros impuestos, además no faltará el incoherente discurso que desocupará la sala de la Asamblea.
