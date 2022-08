‘Es un ente amorfo sin capacidad de vigilancia’: MOE sobre CNE

Alejandra Barrios, directora de la MOE, destacó que la elección del CNE tuvo una reforma que derivó en la forma en cómo hoy se eligen a sus miembros. Foto: DIANA SANCHEZ

Este miércoles, el Congreso elige los nueve magistrados que integrarán el Consejo Nacional Electoral (CNE), la autoridad encargada de inspeccionar, vigilar y controlar, de forma independiente, todas las elecciones que se celebran en el país.

A propósito de este certamen que tiene lugar en el Capitolio y que se realiza cada cuatro años, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), indicó en entrevista con W Radio los criterios básicos que los partidos debían tener en cuenta en esta elección y que, una vez más, dejaron pasar de lado en gran medida.

En el programa Sigue la W, Barrios manifestó que se hubiera esperado que este Congreso, que además está renovado con nuevos perfiles mucho más diversos, hubiera tenido en cuenta una especie de buenas prácticas para evitar la politiquería. “Uno hubiera esperado de un Congreso que, además es mayoritariamente nuevo, que hubiera empezado con otro tipo de prácticas en la selección y postulación de sus candidatos”, indicó.

Los mínimos acuerdos que, insistió, están incumpliendo los partidos políticos para esta elección son cuatro. El primero es que las y los candidatos que postularan no hubieran participado en las elecciones regionales de 2019 y en las legislativas que se llevaron a cabo en marzo.

“[La intención era] que no se volviera una elección de políticos magistrados, pues estos togados deben tener las mismas calidades de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia”, explicó Barrios.

El segundo acuerdo consistía en que las personas postuladas conocieran ampliamente de temas electorales, el tercero es que no hayan sido en los últimos años directivos de los partidos o movimientos de los que hacen parte y el último es que no tengan investigaciones. “Respetamos la presunción de inocencia, pero es un mensaje de ética política que un magistrado no esté siendo investigado por las altas cortes”, agregó Barrios.

“Colombia es uno de los pocos países en América Latina que aún tiene una autoridad electoral que es partidizada. Por esto terminan representando los intereses de los partidos políticos y con eso en mente es que se hace la elección”, señaló la directora de la MOE.

En ese sentido manifestó que hubo una modificación al sistema de elección de los magistrados que componen el CNE y ahí surgieron los inconvenientes que hoy ponen en riesgo la credibilidad de la elección y de la entidad.

“Ojalá hubiéramos creado un monstruo, pero ni siquiera alcanzamos a eso. Es un ente amorfo que no tiene capacidad de vigilancia y control porque como los partidos políticos eligen a sus magistrados, pues tomaron también la decisión de darle la menor capacidad técnica para vigilarlos y controlarlos. Con la reforma lo que se buscó fue tener un queso en la mitad (que hace las veces de nuestro sistema electoral), y alrededor poner a los ratones a cuidar el queso. La idea es que todos se miraran y vigilaran Lo que terminó pasando es que se empezaron a turnar para roer el queso”, ilustró Alejandra Barrios.

