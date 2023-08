“Es una persona que no me hubiera gustado conocer”: Petro sobre señalamientos de Ingrid

Gustavo Petro e Ingrid Betancourt. Foto: Archivo

El presidente Gustavo Petro reaccionó vía Twitter a la serie de pronunciamientos que ha hecho Ingrid Betancourt sobre una supuesta inestabilidad de su salud, catalogó los señalamientos como calumnia y aseguró que es una persona a la que no le hubiera gustado conocer.

Lea: “Vamos a proteger a 1.764 candidatos”: director de Unidad Nacional de Protección.

La excandidata presidencial y directora de Verde Oxígeno dijo este lunes en varios medios radiales que el presidente atraviesa problemas de salud, una premisa que ha venido divulgando desde meses atrás. En la pasada campaña presidencial, Betancourt fue fuertemente criticada por hacer pronunciamientos relacionados con la salud mental de Petro, quien para ese momento también era aspirante a la Casa de Nariño.

Petro, en entrevista con Cambio, se refirió a este pronunciamiento y confirmó que nunca ha tenido depresión, como Betancourt lo sugirió en su momento. Sin embargo, Betancourt continuó ampliando sus señalamientos.

Lea también: Es ley: ya está prohibido que los animales sean utilizados para controlar protestas.

A estos, el jefe de Estado le dedicó un trino en el que cuestionó la actitud de la directora de Verde Oxígeno y la calificó como una mala persona: “Ingrid es una de las personas que no me hubiera gustado conocer en mi vida. Hice un gran esfuerzo por ayudar en su liberación por mis propios principios morales, le di hospitalidad en mi propia casa, pero de ella no recibo sino su calumnia. Una actitud así solo puede provenir de una mala persona”.

Ingrid es una de las personas que no me hubiera gustado conocer en mi vida.



Hice un gran esfuerzo por ayudar en su liberación por mis propios principios morales, le di hospitalidad en mi propia casa, pero de ella no recibo sino su calumnia.



Una actitud así solo puede provenir… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 28, 2023

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.