“Espero que la Corte Constitucional despenalice el aborto”: Fajardo

Sergio Fajardo, candidato presidencial por la Coalición de la Esperanza, está a favor de la despenalización total del aborto. Así lo manifestó esta semana en su cuenta de Twitter, a propósito de la discusión que actualmente adelanta la Corte Constitucional sobre si avanza en este derecho para las mujeres y personas gestantes, o si se mantiene el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) solo en las tres causales.

“Espero que la Corte Constitucional despenalice el aborto. Es hora de superar la discusión desde el ámbito penal y concentrarnos en los retos de salud pública, en la educación sexual, la prevención del embarazo adolescente y el acceso adecuado a servicios de salud”, expresó Fajardo.

Así las cosas, en su postura, Fajardo entiende que el acceso al aborto hace parte de un enfoque de salud pública y que debe ser un derecho para todas aquellas que no deseen ser madres. Es relevante su pronunciamiento pues, se sabe, los candidatos poco toman posición sobre temas de derechos como este, pues toca las fibras de toda la sociedad, de quienes buscan la despenalización del aborto, pero también de quienes satanizan este procedimiento.

Fajardo no ha sido el único que habla al respecto con contundencia. La precandidata Francia Márquez, que participa en la coalición del Pacto Histórico, también impulsa el acceso total a la interrupción voluntaria del embarazo.

“Yo quiero una experiencia donde las mamás se sientan seguras en este país de parir, que cuando decidamos tener un hijo en este país no sea porque nos lo impone el patriarcado y la sociedad, sino porque lo deseamos y tenemos la libertad de tomar esa decisión”, señaló a este diario la también ganadora del Premio Ambiental Goldman.

Además de ellos, Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, se expresó sobre el aborto, pero sus palabras fueron foco de críticas por parte de colectivos feministas. El senador de izquierda habló al respecto a principios de noviembre, en una reunión de la Junta Nacional de la Unión Patriótica, uno de los partidos con personería jurídica que están en el Pacto Histórico.

Allí afirmó que “no se considera proaborto”, pero al mismo tiempo expresó que no considera que “el hombre deba definir ese tema por la mujer”. “El cuerpo de la mujer es su decisión, no del hombre que invade esa decisión”, agregó. En esa línea, añadió que está en contra de la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Sus palabras fueron, para muchos y muchas, intentos de equilibrismo en un tema que no se ha logrado reglamentar, tan complejo aún para la sociedad que es la Corte Constitucional la que definirá qué hacer.

Por su pronunciamiento, sin embargo, produjo críticas de las feministas pues, para ellas, decir eso es desconocer que la IVE es un servicio de salud que debe estar garantizado, una idea que terminaría eliminando el sentido legal del aborto y, por ende, impulsando los procedimientos clandestinos.