El país conoció en la tarde del viernes el pedido de perdón que hizo el expresidente Juan Manuel Santos, durante la contribución que hizo ante la Comisión de la Verdad, por los falsos positivos. En ese sentido, el padre Francisco de Roux, presidente de esa comisión, habló este sábado sobre la necesidad de que quienes estuvieron en el poder reconozcan sus responsabilidades.

Y le habló al expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Yo sí espero que el expresidente Uribe pida perdón por lo que pasó en su gobierno con los falsos positivos, pero eso es un asunto de él”, señaló de Roux en entrevista con W Radio.

Aseguró que desde la Comisión de la Verdad se hace la invitación a testimonios voluntarios a todos, pero no pueden forzar a que alguien, en este caso el expresidente Uribe, acuda si no es por su propia decisión. “No podemos forzar a nadie, no somos jueces”.

Y agregó: “No hay cosa más dura que la negación de los propios responsables o el silencio de los responsables”, comentó De Roux, quien dejó claro que lo que se cuenta o lo que se puede asumir en la contribución a la verdad en la comisión no es una responsabilidad jurídica. “No estamos hablando de responsabilidades jurídicas, sino de algo más profundo que es la responsabilidad moral y, en ese sentido, la responsabilidad histórica y política”, dijo.

Por otra parte, comentó sus percepciones sobre el testimonio de Santos. “Él mismo tiene esa idea corporativa del Ejército, del Estado y del gobierno, que siempre tiende a protegerse. Él mismo se mete dentro de esa verdad corporativa, que es una cosa muy complicada y se cree el cuento de que lo que dicen es una mentira de las ONG en contra de la legitimidad del Ejército”, anotó.

Para De Roux, a través de esa verdad corporativa “montan un cuento que es la defensa del honor y la legitimidad de la institución y lo proteger y no pueden creer lo que están diciendo, en este caso, los defensores de derechos humanos, los desaparecidos o los defensores de las víctimas, no pueden aceptar que fue así”.

En relación con esa tesis, envió un mensaje al Ejército. “Nada hay que recupere más la reputación y la legitimidad que decir que sí, que es cierto, que tengo la responsabilidad sobre eso”.