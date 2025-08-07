Esta es la declaración con la que Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre Santa Rosa

Resume e infórmame rápido

Desde Leticia, Amazonas, el presidente Gustavo Petro se pronunció este 7 de agosto sobre la soberanía de la denominada isla de Santa Rosa, por la que Colombia mantiene un roce diplomático desde hace al menos 12 meses con el gobierno de Dina Boluarte en Perú. Durante su discurso, con el que arrancó formalmente su último año en el poder, el mandatario leyó una declaración oficial en la que el Estado colombiano fija su posición frente a ese territorio ubicado sobre el río Amazonas.

Según el documento, la isla de Santa Rosa, junto con otras formaciones fluviales surgidas después del único acuerdo binacional de asignación de islas entre ambos países —firmado en 1929—, no ha sido asignada ni a Colombia ni a Perú. Por tanto, la creación del Distrito de Santa Rosa de Loreto por parte del Congreso peruano es considerada un acto unilateral que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales.

El presidente Gustavo Petro arrancó su último año en el poder desde Leticia (Amazonas). Foto: Presidencia de la República - Juan Cano

“Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”, leyó Petro.

También rechaza la exigencia de registro a embarcaciones en ese territorio por considerarla contraria al principio de libre navegabilidad por el Amazonas, contemplado en el Acta Adicional del Protocolo de Río de Janeiro de 1934, especialmente en su artículo 12.

El Gobierno reiteró su disposición a reactivar la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (COMPERIF), como mecanismo para garantizar el cumplimiento del protocolo mencionado, y confirmó su participación en la próxima sesión de la comisión que se celebrará el 11 y 12 de septiembre de 2025 en Lima.

“Perú tiene que responder, responsabilizarse de lo que está haciendo. No voy a hablar de su gobierno, su política interna me es vedada, aunque sí quisiera opinar, porque la Convención Americana de Derechos Humanos debe prevalecer, pero sí puedo hablar de la frontera”, aseveró Petro durante su discurso.

Le recordó a Perú que “ese tratado debe ser una constitución para los dos pueblos”, sobre la normativa que regiría la soberanía sobre la isla de Santa Rosa. Reiteró que “la línea más profunda del fondo del río hoy no está cerca a Leticia, está más al sur”, por lo que si surgían islas, “debería haber un acuerdo común entre los dos gobiernos antes de definir si es colombiana o es peruana”.

“Entonces que me expliquen por qué a la que llaman isla de Santa Rosa ha llegado un helicóptero ruso con militares, si esa isla de común acuerdo no se ha decidido que sea del Perú. (...) ¿Cuándo nos hemos reunido? (...) Yo no voy a decir que esa isla es colombiana, eso no dice el tratado", apuntó. Y advirtió que Leticia quedaría sin acceso al río Amazonas.

Lea la declaración que leyó Petro este 7 de agosto:

