En vivo | Petro habla sobre sus tres años en el poder desde Leticia

El presidente Gustavo Petro acompañado de la vicepresidenta Francia Márquez y la cúpula del Gobierno. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde Leticia, Amazonas, se inicia la recta final del “Gobierno del cambio”. El presidente Gustavo Petro se dirige a la ciudadanía en el sur del país, en medio de una campaña electoral adelantada y una polarización creciente, para hablar sobre sus logros en lo que lleva en el poder.

En los días previos, volvió a tocar el tema de la soberanía colombiana sobre la isla de Santa Rosa, y se creció el tono por la disputa con Perú sobre ese territorio. Por esa misma razón, sumado al hecho de que el paro minero en Boyacá dificultó la realización del evento en el Puente de Boyacá, donde suele ser, se desplazó la cúpula para el sur del país.

Sugerimos: Estos son los desafíos para la recta final de Petro en el poder

Entre ellos, la vicepresidenta Francia Márquez, con quien no había tenido buena relación desde hace algunos meses, incluso con pistas de un rompimiento definitivo. Su llegada conjunta a Leticia para dar inicio a sus últimos 12 meses en la Casa de Nariño significaría una rama de olivo en medio de las tensiones crecientes, sobre todo después de que el pasado 20 de julio llegaran en comitivas diferentes al Congreso y no se tomaran una foto juntos.

“Somos los hijos de las dificultades”, aseguró el jefe de Estado al inicio de su discurso. Allí, también habló de los niños rescatados del Amazonas y agradeció a su ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, por su trabajo en el rescate.

Petro comenzó refiriéndose al traslado del evento del 7 de agosto a Leticia. Aseguró que en el Amazonas hay ancestros que fueron los primeros en expresar el arte y, en un instante, cuando se le dañó el micrófono, dijo que estaba “acostumbrado a las censuras”, entre risas.

“Hoy Boyacá está en una situación social importante, no diré difícil. (...) El conflicto social no hay que verlo inamistosamente, sino al contrario, como la posibilidad del desarrollo de una sociedad hacia adelante, si se trata bien, si se antepone el diálogo”, indicó.

Noticia en desarrollo...

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.