Esta es la firma de lobby estadounidense que ayudó a concretar cita de Petro y Trump

La Embajada de Colombia en Estados Unidos contrató a una compañía especializada en relaciones públicas para que tienda puentes con la Casa Blanca y congresistas demócratas y republicanos. El convenio ronda los COP 2.600 millones al año.

Redacción Política
02 de febrero de 2026 - 06:01 p. m.
El presidente Petro regresa a la Casa Blanca para reunirse con su homólogo Donald Trump.
Foto: EFE - Oliver Contreras / POOL
El presidente Gustavo Petro ya está en Washington para su reunión de este martes con Donald Trump. Como lo contó El Espectador este fin de semana, durante los últimos días el presidente, sus ministros y asesores se han preparado minuciosamente para el diálogo con el magnate republicano que girará en torno a temas como el narcotráfico, la seguridad, la migración y el intercambio comercial.

Para llegar a este punto fue necesaria la gestión ardua de la Embajada de Colombia en el distrito federal, trabajo que encabezó Daniel García-Peña, que dialogó con congresistas de ambos partidos para concretar una llamada entre Petro y Trump y luego la reunión. Pero además, el encuentro se logró gracias al trabajo de una firma de lobby de Estados Unidos especializada en esos casos.

Lea también: Presidente nombró a Juan Carlos Florián, ex minigualdad, en cargo diplomático en Bélgica

En julio de 2025, la embajada colombiana firmó un acuerdo por un año que, al cambio de hoy, está en cerca de COP 2.600 millones, con una empresa especializada en relaciones públicas y lobby estratégico. La compañía es DGA Group y se comprometió con el despacho de García-Peña a redactar informes especializados, concretar eventos estratégicos y estrechar los lazos bipartidistas. El contrato terminará el 7 de julio de 2026, un mes antes de que Petro deje el poder.

En los documentos oficiales del contrato se señala que habrá un especial énfasis en asesorías sobre política de drogas, crisis migratoria y acuerdos comerciales. A esto también se suma una tarea de conexión de la embajada con líderes de opinión y académicos relevantes para la relación binacional.

No se pierda: Cancillería firmó nuevo contrato de pasaportes que pone en duda inicio del nuevo modelo

La encargada de liderar este trabajo desde la firma es Nicole Frazier, que de acuerdo con su perfil es “conocida por su enfoque pragmático y tiene experiencia en superar las brechas para impulsar soluciones políticas bipartidistas eficaces”. Además, la estratega es reconocida por haber sido, en el primer mandato de Trump, la mujer afroamericana de mayor rango en la administración.

En la misión diplomática en Washington reconocen que este trabajo de lobby fue clave para acercar al Gobierno con los congresistas que al final tendieron el puente con Trump; sin embargo, también señalaron que ni un cabildeo a ese nivel pudo evitar episodios como el de la descertificación, la inclusión de Petro y parte de su familia en la “lista Clinton” e incluso los mensajes en tono de amenaza de Donald Trump.

nancy pantoja(iz8la)Hace 2 minutos
Si el presidente insistió en esa reunión para aclarar situaciones es porque sabe que la información suministrada por quienes hoy deben estar a punto de infarto, es mejor. Como buen economista llevará las cifras con la exposición de su equipo de apoyo. Así debe ser. Si el presidente hace bien su trabajo, porqué debe temer. Él ha sido coherente con sus propuestas de campaña y las que presentó, lo demás ya lo sabemos, tumbar todo lo q´ debía aprobar el congreso; aún así, ha hecho mucho más q´otros
TL(64374)Hace 39 minutos
Gran escándalo si es Petro. Silencio total si lo han hecho otros presidentes. Hipocresía total. Por lo mismo a Petro lo crucifican y a otros los convierten en héroes.
