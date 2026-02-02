Esta es la firma de lobby estadounidense que ayudó a concretar cita de Petro y Trump

El presidente Petro regresa a la Casa Blanca para reunirse con su homólogo Donald Trump. Foto: EFE - Oliver Contreras / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro ya está en Washington para su reunión de este martes con Donald Trump. Como lo contó El Espectador este fin de semana, durante los últimos días el presidente, sus ministros y asesores se han preparado minuciosamente para el diálogo con el magnate republicano que girará en torno a temas como el narcotráfico, la seguridad, la migración y el intercambio comercial.

Para llegar a este punto fue necesaria la gestión ardua de la Embajada de Colombia en el distrito federal, trabajo que encabezó Daniel García-Peña, que dialogó con congresistas de ambos partidos para concretar una llamada entre Petro y Trump y luego la reunión. Pero además, el encuentro se logró gracias al trabajo de una firma de lobby de Estados Unidos especializada en esos casos.

Lea también: Presidente nombró a Juan Carlos Florián, ex minigualdad, en cargo diplomático en Bélgica

En julio de 2025, la embajada colombiana firmó un acuerdo por un año que, al cambio de hoy, está en cerca de COP 2.600 millones, con una empresa especializada en relaciones públicas y lobby estratégico. La compañía es DGA Group y se comprometió con el despacho de García-Peña a redactar informes especializados, concretar eventos estratégicos y estrechar los lazos bipartidistas. El contrato terminará el 7 de julio de 2026, un mes antes de que Petro deje el poder.

En los documentos oficiales del contrato se señala que habrá un especial énfasis en asesorías sobre política de drogas, crisis migratoria y acuerdos comerciales. A esto también se suma una tarea de conexión de la embajada con líderes de opinión y académicos relevantes para la relación binacional.

No se pierda: Cancillería firmó nuevo contrato de pasaportes que pone en duda inicio del nuevo modelo

La encargada de liderar este trabajo desde la firma es Nicole Frazier, que de acuerdo con su perfil es “conocida por su enfoque pragmático y tiene experiencia en superar las brechas para impulsar soluciones políticas bipartidistas eficaces”. Además, la estratega es reconocida por haber sido, en el primer mandato de Trump, la mujer afroamericana de mayor rango en la administración.

En la misión diplomática en Washington reconocen que este trabajo de lobby fue clave para acercar al Gobierno con los congresistas que al final tendieron el puente con Trump; sin embargo, también señalaron que ni un cabildeo a ese nivel pudo evitar episodios como el de la descertificación, la inclusión de Petro y parte de su familia en la “lista Clinton” e incluso los mensajes en tono de amenaza de Donald Trump.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.