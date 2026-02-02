Presidente nombró a Juan Carlos Florián, ex minigualdad, en cargo diplomático en Bélgica

Juan Carlos Florián llegará al Consulado de Colombia en Bruselas, Bélgica. Foto: CESAR CARRION

A través del decreto 0117 del 30 de enero, el presidente Gustavo Petro designó, bajo la figura de provisionalidad, a Juan Carlos Florián como segundo secretario de Relaciones Exteriores en el Consulado de Colombia en Bruselas, que está adscrito a la Embajada de Colombia ante el Reino de Bélgica.

Florián salió en enero del Ministerio de la Igualdad en medio de un remezón en altos cargos ordenado por el presidente Gustavo Petro. Este cambio también se produjo en el marco de la incertidumbre por el futuro de la cartera, pues el Congreso no ha avanzado en el debate del proyecto con el busca después de que la Corte Constitucional determinara que había vicios de trámite frente a la creación de la entidad.

La designación del exministro ya está generando cuestionamientos de la oposición. “Antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías el cercano y pésimo Juan Carlos Florián ex ministro de la igualdad fue nombrado por Petro como Segundo Secretario de Relaciones Exteriores en el consulado de Bruselas, Bélgica, violando la carrera diplomática”, dijo Daniel Briceño, cabeza de lista a la Cámara por el Centro Democrático.

Antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías el cercano y pésimo Juan Carlos Florian ex ministro de la igualdad fue nombrado por Petro como Segundo Secretario de Relaciones Exteriores en el consulado de Bruselas, Bélgica, violando la carrera diplomática. pic.twitter.com/opaJTeOm9d — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) February 2, 2026

Como lo contó este diario, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, el Gobierno comenzó a sortear una tormenta pública por cuenta de los despidos –algunos con tintes de masividad– y vinculaciones al Estado ejecutadas en tiempo récord. Se desataron cambios en la Cancillería, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y, entre otras entidades cuyas plantas de personal se han movido con fuerza solo en los 28 días que van de enero, en los ministerios TIC y de Trabajo.

En paralelo, desde el Ministerio de Trabajo se publicó un decreto el pasado 22 de enero, con el que el ministro Antonio Sanguino autorizó la creación de más de 1.400 puestos de planta temporal hasta el 31 de diciembre de 2026, con el fin de tener inspectores de trabajo y seguridad social. De acuerdo con el jefe de la cartera, “la planta temporal se hace perentoria para las labores de inspección, vigilancia y control que garanticen el cumplimiento de la reforma laboral”. Esta misma tesis la defendió el presidente Petro.

A esto se le suma, como lo recogió El Espectador este domingo, lo que pasa en la Unidad para la Reparación de Víctimas. El pasado 22 de enero se registró la salida de su director, Adith Romero, en medio de las dudas desatadas por cómo durante los primeros 21 días del primer mes de este 2026 se vincularon 442 personas por contratos de prestación de servicios y con varias dudas en torno a su competencia. Y, de nuevo, todo con las elecciones a pocas semanas de realizarse, por lo que entidades como la Defensoría del Pueblo exigieron explicaciones.

