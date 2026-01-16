Así fue la agenda de María Fernanda Cabal en Estados Unidos

La senadora María Fernanda Cabal visitó la Casa Blanca paralelo al viaje oficial del ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto: Archivo Particular

La senadora de Centro Democrático María Fernanda Cabal viajó a Estados Unidos esta semana, en una visita que ocurrió paralela a la del ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Su viaje a Washington comprendió una agenda en la que sostuvo encuentros con altos funcionarios de la Casa Blanca, así como con algunos representantes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Así lo confirmó la congresista, quien calificó como “exitosa” su gira por ese país en la que varios de los puntos de su agenda se focalizaban en hablar sobre seguridad en la región latinoamericana, el narcotráfico y la lucha antidrogas. También abordó las elecciones legislativas y presidenciales que se desarrollarán en los próximos meses.

Dentro de esos primeros puntos en su agenda Cabal sostuvo reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, esto en medio de una serie de tensiones y señalamientos por parte del presidente Petro acerca, precisamente, de estas visitas de sectores políticos de oposición a la Casa Blanca asegurando que han sido quienes “distorsionaron” el discurso sobre la política de drogas en su gobierno.

Además, participó en el foro “60 años de terror cubano”, espacio en el que aprovechó para insistir en una participación activa de ese país para la observación de los comicios de marzo, de carácter legislativo, y los de mayo y junio que escogerán al nuevo presidente de Colombia.

En mi visita a Washington he tenido reuniones estratégicas para Colombia. Me reuní con funcionarios del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa y enlaces de la DEA con la Casa Blanca.



También aprovechó el espacio para abordar el caso Venezuela con representantes de la DEA y del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, con una serie de puntos enfocados en las política de seguridad regional.

Finalmente, tuvo una cita con representantes de centros de pensamiento como The Heritage Foundation y el American First Policy Institute, con quienes dialogó, según informó su equipo de prensa, sobre seguridad y cooperación internacional, institucionalidad democrática y relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos.

Critica del Gobierno

La cita de la senadora Cabal coincidió con la gira emprendida por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien estuvo en los Estados Unidos para presentar nuevos informes sobre los resultados de Colombia en la lucha contra los narcotraficantes y el balance del 2025. Asimismo, el funcionario de la administración Petro siguió tendiendo puentes para la visita que sostendrá el jefe de Estado colombiano con su homólogo de ese país, Donald Trump, que tendrá lugar el próximo 3 de febrero.

En medio de esos diálogos entre los mandatarios, Petro manifestó que “esa mentira política creada en Miami por los políticos colombianos que a todos vimos ir, esa bolsa de mentiras contadas allá, llegaron a convencer a Trump que yo era fábrica de cocaína”.

Y es que desde su diálogo con Trump, el mandatario nacional ha resaltado en que las diversas citas de políticos con sus pares, e incluso, funcionarios de la Casa Blanca, recalaron en la administración estadounidense y dejaron efectos como la descertificación en la lucha antidrogas.

Esos señalamientos, según ha dicho el presidente, también serán llevados a su diálogo con Trump en el que la agenda presidencial se ha trazado alrededor de la lucha antidrogas y el caso de Venezuela en el que Colombia podría ejercer como mediador para la transición hacía la democracia de ese país.

