Petro se reunió con voceros del Pacto Histórico: tocaron temas de EE. UU. y elecciones

Varias figuras claves del Pacto Histórico estuvieron por los pasillos de la casa de Nariño este miércoles. Allí llegaron integrantes de las listas al Congreso y representantes de los partidos de la coalición para hablar con el presidente Gustavo Petro.

La cita giró en torno a la próxima visita del mandatario a Estados Unidos, donde se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, por primera vez; así como la campaña para las elecciones de 2026, según le confirmaron a El Espectador fuentes que estuvieron presentes en el encuentro.

En esa línea, hablaron de las medidas en materia económica que ha tomado el “Gobierno del cambio” y el mandatario les preguntó a los asistentes sus “impresiones” sobre lo que ocurrió en Venezuela y sus “expectativas” del encuentro en Washington. Del lado electoral, aunque el mandatario no se refirió directamente al tema, sí se habló del “clima político” y la posición de la izquierda en las más recientes encuestas, que dejan al senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, como uno de los punteros en las elecciones presidenciales.

¿Quiénes estuvieron en la reunión?

Allí estuvieron los senadores Gloria Flórez, Aída Avella, Pedro Flórez, Wilson Arias y Carlos Alberto Benavides, y los representantes Gabriel Becerra, María del Mar Pizarro y Alejandro Ocampo. Además, también estuvo presente Antonio Peñaloza, el gerente de campaña de Cepeda, así como Diego Hernández, quien está postulado para hacer lo propio con la lista al Senado.

Ese tema, precisamente, será decidido el lunes, como pudo confirmar El Espectador con personas enteradas. En esa fecha ocurrirá un encuentro de las directivas de los partidos, donde participarán delegados del Pacto Histórico y la Colombia Humana para la decisión de la lista al Senado. En las listas a la Cámara, el puesto de la gerencia está, en algunos casos, todavía por definirse.

Otro punto clave de ese próximo encuentro será la ruta a tomar en la campaña para las elecciones legislativas. La línea que ha querido mantener la Casa de Nariño es la austeridad para no repetir un caso similar al de la campaña de 2022, hoy sancionada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por una violación de los topes. En todo caso, hay un sector que ha planteado la necesidad de invertir todos los recursos disponibles para buscar las mayorías en el Capitolio.

En todo caso, en esa misma fecha se medirán los candidatos de la izquierda y la centroizquierda en la consulta del Pacto Amplio. Allí, además de Cepeda, se espera que participen los exembajadores Roy Barreras y Camilo Romero.

