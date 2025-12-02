Logo El Espectador
“Es una herramienta para denunciar corrupción”: Registraduría responde acusaciones del presidente Petro

Esta fue la respuesta de Hernán Penagos tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro alrededor de una presunta intervención de Estados Unidos en los procesos electorales en Colombia.

Redacción Política
02 de diciembre de 2025 - 07:05 p. m.
Registrador Nacional de Colombia, en entrevista
Registrador Nacional de Colombia, en entrevista
Foto: Óscar Pérez
Luego de los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre una presunta intervención de los Estados Unidos en los procesos electorales de Colombia, la Registraduría emitió un comunicado en que aclaró esta denuncia y respondió al jefe de Estado.

El organismo bajo la dirección de Hernán Penagos manifestó que ese señalamiento del presidente Petro corresponde a los procesos internos de la entidad, avalados por el Gobierno nacional y enlazados a la línea anticorrupción que lanzó la entidad en enero del presente año.

Le sugerimos: Presidente Petro vuelve a poner en duda el papel de la Registraduría para elecciones del 2026

“La ‘Línea Anticorrupción 157’ es una herramienta para denunciar actos de corrupción que fue lanzada el 21 de enero de 2025 en un evento liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, y con la participación de altos representantes del Gobierno, organismos internacionales y la Policía Nacional”, señala el comunicado de la Registraduría.

Asimismo, el ente señala que fue propiamente la Policía la que solicitó que en su página web reposara un anuncio permanete sobre la línea anticorrupción, que, además, está respaldada y por las Naciones Unidas y la Embajada de los Estados Unidos. Es más, aclaran que esto no corresponde a una intromisión en los procesos electorales de Colombia, como lo ha inidicado el presidente.

NOTICIA EN DESARROLLO***

