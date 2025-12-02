“Es una herramienta para denunciar corrupción”: Registraduría responde acusaciones del presidente Petro

Registrador Nacional de Colombia, en entrevista Foto: Óscar Pérez

Luego de los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre una presunta intervención de los Estados Unidos en los procesos electorales de Colombia, la Registraduría emitió un comunicado en que aclaró esta denuncia y respondió al jefe de Estado.

El organismo bajo la dirección de Hernán Penagos manifestó que ese señalamiento del presidente Petro corresponde a los procesos internos de la entidad, avalados por el Gobierno nacional y enlazados a la línea anticorrupción que lanzó la entidad en enero del presente año.

“La ‘Línea Anticorrupción 157’ es una herramienta para denunciar actos de corrupción que fue lanzada el 21 de enero de 2025 en un evento liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, y con la participación de altos representantes del Gobierno, organismos internacionales y la Policía Nacional”, señala el comunicado de la Registraduría.

Asimismo, el ente señala que fue propiamente la Policía la que solicitó que en su página web reposara un anuncio permanete sobre la línea anticorrupción, que, además, está respaldada y por las Naciones Unidas y la Embajada de los Estados Unidos. Es más, aclaran que esto no corresponde a una intromisión en los procesos electorales de Colombia, como lo ha inidicado el presidente.

Junto a delegados departamentales, distritales y equipos de coordinación electoral del país, el registrador nacional, Hernán Penagos, hizo un llamado para llevar a cabo de manera impecable la inscripción de listas a Senado y Cámara de Representantes, cuyo plazo vence este 8 de… pic.twitter.com/GOSgbZbsp6 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) December 1, 2025

NOTICIA EN DESARROLLO***

