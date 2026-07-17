Esta será la agenda del Congreso para la posesión del próximo 20 de julio

Ese mismo día se elegirán las presidencias de Senado y Cámara de Representantes. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Este lunes 20 de julio se posesiona el nuevo Congreso que legislará durante los siguientes cuatro años, donde el presidente Gustavo Petro dará su último discurso frente al Legislativo. A la par, el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, se dirigirá al país desde Medellín.

Para el primer evento, los congresistas están citados a las 3:00 p. m. El primero que se dirigirá al Legislativo es el actual presidente del Capitolio, Lidio García (Partido Liberal), quien es del 40 % que repite curul en este Legislativo. Y después de eso es que el jefe de Estado hablará ante los nuevos congresistas.

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Eso tiene varias claves. Desde la Presidencia ya se anunció que dará otro discurso previo cerca del mediodía, como parte de las marchas que el mismo Petro convocó para su sector político y después del desfile militar que se realiza todos los 20 de julio. Además, el que dará ante el Congreso será frente a su bancada, que logró una votación importante el pasado 8 de marzo y se convirtió el partido con el mayor número de congresistas en este Capitolio. Sin embargo, llega ad portas de entrar a la oposición en un gobierno completamente opuesto ideológicamente.

Después de eso, llega la intervención de los partidos y movimientos políticos declarados en oposición. Allí será la última vez que hablen colectividades como Centro Democrático y Cambio Radical, antes de que entren a la bancada oficialista con la posesión de Abelardo de la Espriella. Incluso, con la llegada de Salvación Nacional y Creemos, podría sumarse otro movimiento a esos discursos de réplica.

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Tras la posesión de todos los congresistas, entran de lleno a la disputa por los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. En el primero, están todavía “crudos” los acuerdos para escoger entre Alfredo Deluque (Partido de la U) y Honorio Henríquez (Centro Democrático). En el segundo, es casi seguro que Nicolás Barguil será quien asuma la presidencia de la cámara baja.

Ahora, el presidente electo tiene una agenda propia. Este fin de semana aterrizará en Medellín para acompañar el desfile militar del 20 de julio en esa ciudad, junto con el alcalde Federico Gutiérrez. Para esas mismas fechas está previsto que realice un empalme regional, que ya pasó por Norte de Santander, Casanare, Santander y Huila, y en el que estará presente el gobernador Andrés Julián Rendón.

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