De la Espriella finalizó empalme en Neiva y lanzó mensaje a disidencias

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, en su empalme regional en Neiva. Foto: Archivo Particular

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, aterrizó este viernes en Neiva (Huila) para su empalme regional en ese departamento, después de haber pasado por Norte de Santander, Casanare y Santander. Desde allá, se refirió a la seguridad y lanzó advertencias contra las disidencias que tienen presencia en esa zona: “Someterse a la justicia o serán dados de baja”.

“Mi compromiso es claro e insoslayable: voy a liberar a la gente de este departamento y a su gente buena de la inseguridad”, dijo.

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En ese punto, se dirigió directamente a alias Bleiner, cabecilla de las disidencias de la estructura de “Iván Mordisco” y a Cristian Alexei Rocha, alias Sergio Carvajal, de las disidencias de “Calarcá”, y les advirtió que deberían someterse en su gobierno. Y, en esa línea, apuntó que “lo que necesita Huila es seguridad”.

“Lo que estamos haciendo es priorizando los proyectos que están en fase tres en cada uno de los municipios del departamento. Una vez tengamos dilucidada con nuestro ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y todo el equipo, cuál va a ser la realidad económica que nos entregan —que no sabemos que tan desastrosa puede ser—, el 15 de septiembre le vamos a decir al gobernador y a los alcaldes qué podemos hacer con lo que tenemos”, agregó.

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Además, prometió que ejecutarán el presupuesto asignado al departamento y harán vigilancia para que esos recursos “sean bien invertidos”: “Yo no acepto ni politiquería ni corrupción con los recursos del pueblo colombiano”. Eso sí, dejó claro que su enfoque será en la seguridad y buscará “recuperarla” en el Huila.

Junto con él, estuvieron los ministros designados de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, y de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; así como alcaldes de municipios huilenses y el gobernador Rodrigo Villalba. También estuvo presente una figura que ha sido clave en todos los empalmes: Valerie Lafaurie, designada como consejera de las regiones a la que se le asignó la tarea de asegurar un “diálogo directo” con los mandatarios regionales.

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El próximo empalme regional será en Antioquia, después del 20 de julio. Precisamente, el mandatario electo estará en Medellín, junto al alcalde Federico Gutiérrez, para el desfile militar, pero se espera que se vuelvan a reunir para tener una sesión como las que ha adelantado con cuatro departamentos. Allí también estará el gobernador Andrés Julián Rendón, que como Gutiérrez, fue un opositor del gobierno del presidente Gustavo Petro.

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