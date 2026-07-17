CNE finaliza proceso en Cámara: hoy se entregan las curules faltantes

Audiencia en la sala plena del CNE Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizará este viernes el proceso de asignación de las 10 curules faltantes de la Cámara de representantes para que las y los Congresistas puedan posesionarse el lunes 20 de julio, Sobre la mesa estaban aún en proceso la última curul de Cundinamarca y las especiales afro e indígenas.

Luego de que el CNE rechazara otra recusación contra la magistrada Alba Lucía Velásquez en este proceso, se pudo avanzar con la asignación de los escaños faltantes.

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Según el ente electoral, luego de revisar la recusación del partido Cambio Radical, se decidió “declarar infundadas las recusaciones formuladas en la presente actuación respecto del conocimiento y trámite de los desacuerdos surgidos entre los delegados del Consejo Nacional Electoral durante el escrutinio de la votación para la Cámara de Representantes por el departamento de Cundinamarca, de las reclamaciones y solicitudes de saneamiento presentadas en sede de escrutinio nacional y de la declaración de la elección correspondiente a dicha circunscripción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo”.

Para Cundinamarca estaban pendientes siete curules que tenían en disputa a la coalición Centro Democrático y Mira, Cambio Radical y el Partido Liberal. Además, faltaban también dos de las especiales afro y una de la indígena.

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Y aunque el CNE tenía hasta el próximo 19 de julio para determinar a quién le pertenecen estos 10 escaños y entregar la credencial a los representantes correspondientes, El Espectador pudo conocer que los puestos están prácticamente definidos.

La última curul de Cundinamarca pertenece al partido Mira y ya está formalizada, lo que permitió la asignación de las otras curules de este departamento. Además, respecto a las curules afro, se decidió rechazar las reclamaciones y asegurar que las curules pertenecen a Oscar David Benavides y a Anyela Viviana Guanga. Las curul indígena también se definirá este viernes.

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Ya con esto, culminan los procesos que estaban pendientes para poder posesionar al nuevo Congreso. En el entretanto, sigue la puja por las presidencias de Senado y Cámara, que mantienen a las colectividades de gobierno en tensión. En el primero puntea Alfredo Deluque (La U) -aunque el Centro Democrático sigue haciéndola fuerza a Honorio Henríquez- y en la cámara es casi un hecho que quedará David Barguil.

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