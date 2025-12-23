Carlos Caicedo se bajó de la otra consulta de izquierda y dijo no al Pacto Amplio de Petro

Luis Carlos Reyes, Carlos Caicedo y Jaime Araujo habían anunciado una consulta en marzo. Sin embargo, el proceso se había descartado. Foto: Cortesía

Aunque se había anunciado con rueda de prensa incluida y se estaba alistando la campaña, la consulta que se preveía como una suerte de disidencia de la misma izquierda terminó diluyéndose y ya se notifico formalmente que no se realizará.

Se trata de la que intentaron infructuosamente cocinar Carlos Caicedo, Luis Carlos Reyes y Jaime Araújo, quienes han tomado distancia del presidente Gustavo Petro y buscaban hacer tolda aparte para medirse en urnas el 8 de marzo, el mismo día en que se elige al próximo Congreso.

Caicedo, quien dirige Fuerza Ciudadana, presentó firmas para avalar su aspiración presidencial y, por lo mismo, se irá derecho hasta la primera vuelta del 31 de mayo, aunque —según confirmó— desde el petrismo puro, el que representante el candidato Iván Cepeda, le enviaron mensajes para que se metiera a la consulta del “Pacto Amplio”.

La respuesta fue que no: “No creemos en liderazgos mesiánicos ni en la subordinación acrítica a un proyecto que ha abandonado sus principios fundacionales. La izquierda colombiana ha sido, y debe seguir siendo, un proyecto colectivo, con autocrítica y vocación de poder real”. Ahora bien, Patricia Caicedo, hermana del dirigente de Fuerza Ciudadana, sí se quedó con el Pacto Histórico y hace parte de sus listas al Congreso.

En esa consulta ya están confirmados Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero; además, Daniel Quintero expresó interés de entrar y no se descartan otros nombres como los de Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo, Clara López y Mauricio Lizcano.

Otros sectores que al final le dijeron que no a las consultas, aparte de Caicedo, son los de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, Colombia Justa y Libres, Colombia Renaciente, Demócrata Colombiano y Liga de Gobernantes Anticorrupción.

En medio estas definiciones también se supo que hace solo cinco días, en la Casa de Nariño, el presidente Petro reunió a varios de sus alfiles políticos para estructurar lo que será un convulsionado 2026 en clave electoral. De ahí, según ha trascendido preliminarmente, surgieron diferencias entre la misma izquierda por cómo desarrollas la campaña que, al final, busca la reelección inmediata del progresismo que representa el jefe de Estado.

En todo caso, la derecha sí tiene su consulta en firme con al menos ocho candidatos (Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y Daniel Palacios), mientras que otros aspirantes —entre quienes están Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López— se mantienen en seguir derecho solos hasta la cita a urnas del 31 de mayo.

