Mindefensa llama a administración Trump a trabajar con Petro contra el narcotráfico

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

A poco de conocerse si Estados Unidos le dará o no la certificación en la lucha contra las drogas a Colombia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, cuenta por qué es importante este sello y qué implicaría no recibirlo de parte de la administración de Donald Trump, quien este 15 de septiembre podría dar a conocer su decisión.

Sánchez, otros ministros y altos miembros de la Cúpula Militar han estado sosteniendo reuniones y diálogos con los Estados Unidos para evitar la descertificación, pues esto afectaría la cooperación de este país con Colombia. El ministro de Defensa es tajante en decir que con esto “solo ganarían los ilegales”.

Todos los informes elaborados por el Mindefensa, varias carteras y por distintas agencias fueron entregados desde hace algunas semanas para que el país norteamericano analice qué ha hecho el gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de narcotráfico y ataque a los grupos criminales. Estos están, de acuerdo con información de altas fuentes del Gobierno, en el despacho de Trump.

“El crimen organizado trasnacional se combate con cooperación internacional. Colombia, en cabeza del Gobierno Nacional, es el país en el mundo que combate con mayor determinación toda la cadena del narcotráfico”, indicó Sánchez a El Espectador.

El funcionario agregó que mientras la administración Trump toma una decisión, su cartera está concentrada en continuar atacando la problemática, que debe ser abordada igualmente desde el enfoque económico, pues las familias que cultivan hoja de coca deben entrar a otro tipo de producción rentable.

“Nuestro plan es seguir avanzando en términos de neutralizar integralmente el problema de las drogas, el cual depende enormemente de que los países consumidores reduzcan la demanda. Ya llevamos más de 11.000 hectáreas de coca entre erradicada y sustituida, la meta es súperar las 30.000 hectáreas a diciembre”, sostuvo.

Tanto Sánchez como el presidente Gustavo Petro han mencionado que se trata de una problemática transnacional, y que por ende debe implicar la vinculación de varias naciones para disminuir tanto producción como demanda.

La decisión reposa en manos de Trump, quien tendría plazo hasta este 15 de septiembre para dar el sí o el no. En todo caso, también podría tratarse de una certificación condicionada a una restructuración de planes de combate o relacionados con la defensa del país.

