“Le revocaremos la visa a Petro por sus acciones incendiarias”: Gobierno Trump

Presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mientras el presidente Gustavo Petro continúa en Nueva York (Estados Unidos), el gobierno de Donald Trump anunció que le revocará la visa por acciones que calificó como “temerarias e incendiarias”.

Lea: La última palabra la tuvo Petro: así se salvó la consulta del Pacto Histórico.

El anuncio se hizo a través de la cuenta del Departamento de Estado de los Estados Unidos: “Más temprano este día, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York y urgió a los soldados de Estados Unidos a desobedecer órdenes e incitar la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones temerarias e incendiarias”.

Earlier today, Colombian president @petrogustavo stood on a NYC street and urged U.S. soldiers to disobey orders and incite violence.



We will revoke Petro’s visa due to his reckless and incendiary actions. — Department of State (@StateDept) September 27, 2025

La decisión llega después de que el presidente Petro participara en un plantón en contra del genocidio en Palestina. Este acto, en el que también estuvo presente el artista Roger Waters, tuvo lugar en las calles de Nueva York, ciudad en la que el mandatario está desde el lunes 22 de septiembre para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Desde Nueva York les pido a todos los soldados del Ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump y obedezcan la orden de la humanidad”, indicó el presidente Petro.

Este no fue el único pronunciamiento de Petro contra los Estados Unidos, pues incluso en su intervención en la Asamblea General se presentó como un presidente descertificado por la administración Trump debido a supuestas intenciones políticas. También criticó las intervenciones de Washington en territorio venezolano para frenar a los carteles del narcotráfico, asegurando que estarían atentando contra población migrante.

De hecho, este viernes lanzó otra crítica contra su homólogo estadounidense, a quien calificó como un “señor irracional que no merece dirigir este país con tanta historia y acumulados de saberes”.

Le puede interesar: Petro pasa últimas 24 horas de agenda en Nueva York haciendo activismo por Palestina.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó a la determinación del Departamento de Estado. “Al único que tenían que quitarle la visa era a (Benjamin) Netanyahu y ya por unanimidad se la quitó la ONU hoy como ciudadano indigno del mundo. Pero como el imperio lo protege, la coge con el único presidente que fue capaz de decirle la verdad en su cara”, dijo en su cuenta de X.

Al único que tenían que quitarle la visa era a Netanyahu y ya por unanimidad se la quitó la ONU hoy como ciudadano indigno del mundo. Pero como el imperio lo protege, la coge con el único presidente que fue capaz de decirle la verdad en su cara. — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 27, 2025

La determinación llega en momentos de alta tensión entre los dos países luego de que la administración de Trump descertificara a Colombia en la lucha contra las drogas.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.