“Queremos bastante a Colombia”: republicano Moreno antes de su cita con Petro

El senador estadounidense Bernie Moreno y el subsecretario de Estado, Christopher Landau,estuveron durante las honras fúnebres del asesinado legislador y precandidato Miguel Uribe. EFE/Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

El senador estadounidense Bernie Moreno (Partido Republicano) confirmó este 13 de agosto que sí sostendrá una reunión con el presidente Gustavo Petro durante su paso por Colombia, la cual tiene como objetivo –de acuerdo con sus palabras– demostrar que la relación binacional es clave para ambas naciones.

Moreno dio una corta declaración desde el Capitolio, donde este miércoles finalizó la cámara ardiente que se hizo por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Durante esa ceremonia, previa a la misa exequial que se realizó en la Catedral Primada y al entierro en el Cementerio Central, también hicieron presencia el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

“Es importante mostrar que la alianza entre Estados Unidos y Colombia es una de las alianzas más importantes”, precisó Morano, quien agregó que “la alianza con el pueblo está muy bien y es en lo que vamos a seguir haciendo. Queremos bastante a Colombia. Es importantísimo que la gente en Colombia entienda que los Estados Unidos esperan tener una relación muy positiva”.

Además, cuando los periodistas que estaban en el Congreso consultaron al republicano en torno a si estaba confirmada su reunión con el presidente Petro, su respuesta fue directa: “El viernes”.

Ese encuentro se dará justo el término de una semana en la que la pugnacidad entre Washington y Bogotá se volvió a tensionar, por cuenta de señalamientos que llegan desde Estados Unidos, varios del presidente Donald Trump, sobre asuntos de seguridad y política interna, los cuales han sido contestados con fuerza por el mandatario colombiano.

