Esto se sabe de la llegada de un funcionario de Trump y dos congresistas estadounidenses a Colombia

En el país, más allá de todo lo que rodeará este 13 de agosto la jornada en torno a las honras fúnebres para el asesinado senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, hay expectativa por el arribo de una delegación de congresistas de Estados Unidos que, aunque con agendas distintas, coincidirá con la estancia en el país de un alto funcionario de la Casa Blanca. Su llegada está, además, enmarcada por la creciente tensión que hay entre las administraciones de Gustavo Petro y Donald Trump.

Quienes llegan a Colombia son el subsecretario de Estado, Christopher Landau, los congresistas Bernie Moreno (republicano) y Rubén Gallego (demócrata), que –si bien tiene agendas diversas su estancia en territorio nacional– pueden recopilar información sobre la situación actual del país en momentos en que desde la Oficina Oval se alista la decisión en torno a so la Casa de Nariño cumple o no los parámetros de la certificación sobre la lucha contra el narcotráfico.

Landau llegó en la noche de este martes y tiene previsto estar este 13 de agosto en las honras fúnebres de Uribe Turbay, junto, entre otros, al encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

Landau llegó para estar en las honras fúnebres y el sepelio de Uribe Turbay, previsto para después del mediodía de este miércoles en el Cementerio Central de Bogotá, pero lo informó lanzando dardos contra el presidente Petro y algunos aspectos de su Gobierno.

Eso sí, antes de su llegada al país y durante un diálogo que sostuvo con Donald Trump Jr. –uno de los hijos del republicano que por segunda vez está comandando la Casa Blanca–, el funcionario advirtió que ve con “preocupación” lo que sucede en Colombia y la forma en que sectores de oposición de derecha terminan siendo atacados por diversos estamentos; eso lo dijo, en todo caso, sin mirar el contexto histórico que tiene el país. Petro, desde una ceremonia de oficiales de la Policía, le respondió este martes diciendo que “me insultó” y que, aunque podría, no impidió su ingreso al país: “No somos iguales que ellos”.

Fuentes del alto Gobierno aseguraron que a Landau –quien tuvo parte de su formación académica en Colombia– no se le extendió ningún tipo de invitación oficial para los homenajes póstumos al asesinado senador y precandidato del Centro Democrático, por lo que no se trata de funerales de Estado o espacios de diálogo diplomático. Pero sí precisaron que se está en la disposición de facilitar lo que se requiera.

Entre tanto, esta semana el país también verá el arribo de una comisión de congresistas estadounidenses que lideran el republicano Bernie Moreno y el demócrata Rubén Gallego, ambos con raíces en Colombia. Si bien su visita estaba confirmada desde hace varios meses, y fue ratificada tras un viaje de legisladores colombianos a Washington en marzo pasado, también se da en el contexto del magnicidio de Uribe Turbay y cuando el Capitolio estadounidense debate asuntos de cooperación claves para Bogotá.

Y aunque aún no están confirmados todos los acompañantes de Moreno y Gallego, sí es un hecho que la denominada “codel” (congressional delegation) con la que organizan todo la integrarían legisladores interesados en llevarse información sobre inteligencia, seguridad y defensa y el uso de los presupuestos que aprueban para ayudas, con el fin de adoptar decisiones que caminan en paralelo con el proceso sobre la posible descertificación.

Lo que se sabe es que habrá encuentros con congresistas, mandatarios regionales y empresarios colombianos, que se realizarán en Cartagena y Bogotá. Además, se tiene prevista una cita con el presidente Petro el próximo viernes, aunque está por confirmarse. Eso sí, en Colombia se habla de que el republicano Moreno se vería con allegados del condenado expresidente Álvaro Uribe –no se descarta que sea incluso con el exmandatario–, mientras que el demócrata Gallego esquivaría esos escenarios.

Todo esto pasa, además, luego de que la prensa estadounidense informara hace una semana que el magnate republicano había firmado un documento autorizando las operaciones en el exterior contra las organizaciones que califique como terroristas y que desde su óptica representen riesgos para la seguridad de esa potencia. Eso hizo que entrara en juego el factor Venezuela, pues el régimen de Nicolás Maduro está en listados de esa naturaleza y, de hecho, contra el líder de la dictadura del Estado vecino se ofrecen hasta 50 millones de dólares de recompensa por sus nexos con el narcotráfico y grupos terroristas internacionales.

Eso motivó a que Petro cerrara filas en torno a la soberanía del territorio dominado por el régimen y en varios mensajes dijera que Colombia no respalda intervenciones extranjeras en América Latina sin previos acuerdos y que, además, desde su postura se puede afirmar que Maduro y su administración sí han ayudado a combatir el narcotráfico en la frontera, especialmente el que lideran el ELN y varias de las disidencias de las FARC que tienen presencia binacional. Esto, por supuesto, le ha valido críticas de la oposición por tratarse de un gobierno no reconocido y que se volvió a imponer a través del fraude electoral.

