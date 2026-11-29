En los primeros cien días, la administración de Abelardo de la Espriella ha comenzado a poner los rieles de lo que denominó “guerra frontal contra el narcoterrorismo”; y ha mostrado su propósito de escalar, progresivamente, la ofensiva militar, como…

En general, y de acuerdo con lo que se ha presenciado en los primeros 100 días de Gobierno, ¿este ha cumplido la promesa de desplegar una “guerra frontal” en el país, la misma que anunció, durante la campaña, el hoy jefe de Estado, contra el llamado “narcoterrorismo” y las bandas armadas ilegales?

En los primeros cien días, la administración de Abelardo de la Espriella ha comenzado a poner los rieles de lo que denominó “guerra frontal contra el narcoterrorismo”; y ha mostrado su propósito de escalar, progresivamente, la ofensiva militar, como estrategia central de seguridad. Ha desplegado, también, múltiples iniciativas para transmitir la imagen de un Gobierno de mano dura aunque, por ahora, se ha concentrado en realizar un bombardeo por semana, y en ponerse al frente de operativos policiales nocturnos. Los anuncios van más allá de estas primeras escaramuzas, pues incluyen el alineamiento con las políticas de seguridad y defensa de Estados Unidos. Esa cooperación internacional pretende incorporar a Colombia en la esfera de las tecnoguerras, mediante la adquisición de armamento sofisticado, escudos antidrones y uso de herramientas de inteligencia artificial para la vigilancia, la identificación de objetivos y la localización de recursos estratégicos. En realidad, estamos ante el montaje de la guerra, pero todavía no frente a la realidad de una “guerra frontal”.

El alineamiento con las políticas de seguridad y defensa de Estados Unidos, con objetivos que no necesariamente convienen al país, ¿hasta qué punto es perjudicial para Colombia?

Como se trata de un alineamiento que tiene como prioridad “hacer grande, otra vez, a Estados Unidos” (Make America Great Again, MAGA), es decir, el lema de Trump, en todos los aspectos es asimétrico, y Colombia termina perdiendo.

El país, ¿necesita adquirir la cantidad de armamento tecnológico en que parece, también, comprometido con Estados Unidos? O, más bien ¿se trata de suplir las necesidades del gobierno Trump que requiere apropiarse de los recursos estratégicos o tierras raras (elementos químicos para uso en tecnología) que se encuentran en nuestro territorio?

Por la crisis de hegemonía que sufre Estados Unidos, entre sus prioridades están, precisamente, la de fortalecer la industria de tecnología avanzada para lo cual necesita condiciones favorables en el suministro de minerales críticos; la venta de armamento y el control de los recursos energéticos. Y es hacia esa línea que orienta todas sus políticas, también en Colombia. Por eso siempre se sobredimensionarán las necesidades de armamento y de tecnologías de seguridad.

La semana pasada hubo una fuerte ola de violencia en el país: seis atentados en tres días, en 4 departamentos; el más grave, en el Meta, en donde un carro bomba destruyó la Gobernación y sus alrededores. Otros ataques también fueron de consideración: 40 personas heridas entre militares y civiles y un uniformado muerto. ¿A qué le atribuye usted esta reciente arremetida terrorista?

El Gobierno ha escalado el lenguaje y ha declarado la guerra, a muerte, a los grupos armados organizados o estructuras de crimen organizado; y acompaña esa declaratoria con ofertas de sometimiento u órdenes de liquidación de lo que califica como objetivos de alto valor. Lo que se está viendo es que esos grupos y bandas han reaccionado con ataques contra la Fuerza Pública, y con atentados terroristas, incluso, en centros urbanos. Paradójicamente, no hay señales de que el Gobierno esté preparado para neutralizar la previsible reacción a su beligerancia.

Pero, sí da la impresión – al menos visualmente – de que la Fuerza Pública está presta a responder. O, ¿será que reacciona ante los ataques, pero no cuenta con la iniciativa suficiente para tener bajo control el orden público?

Acciones terroristas como las que se han presentado en Villavicencio o Cúcuta, son ejecutadas por grupos pequeños y con preparación precaria, pero con capacidad de sorpresa en cualquier parte del país. Y, sobre el mismo aspecto, no hay ninguna muestra de que el Gobierno tenga la competencia para mantener el control del orden público, que requiere de estrategias de mediano y largo plazo, y que no puede solucionar en un consejo de seguridad organizado a última hora por el presidente de la República, o con la expedición de comunicados para la opinión.

En desarrollo de su política de seguridad, la administración De la Espriella ha informado que – hasta el momento – ordenó ejecutar 11 bombardeos sobre zonas en donde se ubicarían campamentos del ELN, disidencias y clan del Golfo. Según sus análisis, ¿esos grupos ilegales han sufrido daño estructural o han sido diezmados?

Los bombardeos de las Fuerzas Armadas pueden lograr aniquilar un campamento o a un grupo de personas señaladas de ser integrantes de organizaciones ilegales, pero su impacto estratégico es limitado y muy incierto. La creencia de que, por esa vía, se va a quebrar la estructura de esas bandas, es una costosa ilusión. Esa idea no tiene en cuenta que organizaciones como el llamado clan del Golfo, a diferencia de las AUC en la época de los Castaño o de Mancuso, ya no se concentran en grandes unidades o frentes con permanencia en campamentos o bases. Hoy se constituyen, en mayor medida, en redes dispersas con modalidades de sicariato propias de las mafias. Las demás agrupaciones, como las disidencias o el ELN, también han mutado, y sus principales jefes ya no viven en cambuches en medio de la selva. La racionalidad de esos bombardeos debe buscarse en otro ámbito: en su efecto propagandístico y en la posibilidad de mostrar resultados operacionales.

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Entonces, para usted, ¿la política de “guerra frontal” sumada a las advertencias de sometimiento o muerte, ¿son contraproducentes y resultan provocadoras?

Lo que han registrado todos los centros de pensamiento de Colombia en estos primeros meses del Gobierno, es un incremento de las formas más dañinas de violencia. En los llamados “territorios críticos” hay más miedo que debilitamiento de los grupos armados ilegales y de los regímenes de poder violento de los cuales son apenas una pieza. La Ley de Sometimiento se acaba de aprobar, y ya varias organizaciones han dicho que no la aceptan. Todavía no se sabe qué pasará con los herederos del paramilitarismo (clan de Golfo) que, por lo pronto, han guardado silencio.

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Aún con los efectos negativos que, en materia de seguridad, se puedan producir como respuesta a las operaciones militares del Estado, este tiene la obligación de intentar someter a quienes infringen las leyes. ¿Qué debería hacer y cómo tendría que proceder el Gobierno para que el daño que hacen los grupos armados ilegales se reduzca o se anule, sin poner en riesgo la vida ni los bienes de las poblaciones?

Lo que se espera del Gobierno es que construya una política multidimensional de paz, seguridad y convivencia: una estrategia que vaya más allá de operaciones en terreno, de impacto principalmente simbólico; y que se articule con planes sociales de bienestar, inclusión y ampliación democrática. Esa tarea sigue pendiente. No es un buen signo que en las bases del Plan Nacional de Desarrollo se haya omitido la paz como eje articulador, y que la seguridad se enfoque, principalmente, en el control territorial para garantizar la ejecución de macroproyectos mediante todo tipo de beneficios y exenciones. La capacidad de daño de los grupos armados ilegales se reduce si se cuenta con la población y con las comunidades.

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¿Vamos hacia un nuevo periodo de guerra irregular y confrontaciones atomizadas como las que padecía Colombia antes del Acuerdo las que, aun cuando no desaparecieron del todo, sí se habían espaciado en parte del país?

Vamos hacia un periodo violento pero no de vuelta atrás, sino con nuevas modalidades de agresiones, y de escalamiento de acciones armadas locales de grupos sin capacidad ofensiva militar sostenida, pero con instrumentos tácticos para producir daño. Estos grupos están al servicio de complejos macrocriminales. El Estado, por su parte, propone un escalamiento de dispositivos de guerra, y tampoco tiene un horizonte estratégico.

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Por un lado, el presidente declara que no habrá ningún tipo de “negociación” con los grupos ilegales armados; y, por el otro, encara a quienes son capturados en desarrollo de operaciones militares o policiales. Sus equipos de comunicaciones lo graban en video y publican esas imágenes. Este tipo de actuación, ¿incide en las condiciones de seguridad colectiva o en la mejoría del orden público?

Es muy difícil medir el impacto en la seguridad que pueda tener la presencia del presidente en un operativo policial o de su careo con algún detenido. Es posible que los asesores de comunicación esperen que, con esas actitudes, se fortalezca la imagen de compromiso y dureza del mandatario. Sin embargo, no creo que los criminales que planean asaltar vehículos de valores, que extorsionan o que se encargan de economías ilícitas, se echen para atrás por una escena de insultos a un delincuente. Los más afines al Gobierno, seguro que aplauden, pero, incluso entre ellos y entre los verdaderos expertos en estrategias de seguridad, la reacción es de desconcierto y de interrogantes sobre el desgaste de esa estrategia.

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La militarización de las ciudades o de unas barriadas en sus perímetros, como se ha propuesto en estos meses del nuevo Gobierno, ¿es, en su criterio, medida útil para que el Estado amplíe o refuerce el control del orden público urbano?

El control real y efectivo del orden público citadino es un objetivo que requiere combinar múltiples políticas y estrategias. Lo que puedo decir sobre la militarización de las ciudades es que resulta peor el remedio que la enfermedad: soldados armados con fusiles de asalto y con otros equipos propios de su dotación de combate, no constituyen respuesta adecuada frente a la criminalidad común, ni frente a los complejos macrocriminales que operan en los centros urbanos. La idea de las ciudades como escenarios de batalla o de confrontaciones armadas, tiene poco que ver con la realidad de las violencias en Colombia. Los articuladores de los fenómenos macrocriminales urbanos son negociantes de cuello blanco, que lavan activos y garantizan la circulación del capital. Esos complejos no se desmantelan con soldados ni con tanques.

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“Lo que han registrado todos los centros de pensamiento de Colombia en estos primeros meses del Gobierno, es un incremento de las formas más dañinas de violencia”: Camilo González Posso. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Se refiere a las organizaciones que han surgido, medio camufladas, en las ciudades y que controlan el narcotráfico, el microtráfico, las extorsiones a los comerciantes, etc.?

No solamente me refiero a esas bandas. También, a las alianzas entre agentes distintos a los grupos armados y sus redes. Están compuestas por empresarios, funcionarios del Estado y otros personajes de negocios que se benefician con el acaparamiento de tierras, el comercio del oro o la contratación pública, y que se complementan entre sí. El control de la toma de decisiones de ese sistema de alianzas, por lo general se encuentra en las ciudades, en las oficinas y en las juntas directivas. Es claro que este tipo de criminalidad no se va a desarticular por la presencia militar en las ciudades.

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Entre la estrategia de “paz total”, de Petro y la táctica de “guerra frontal”, de De la Espriella, ¿cuál es mejor en cuanto a resultados en mayores niveles de convivencia tanto citadina como rural?

Le respondo con una breve proclama: ni paz total ni guerra frontal. Debería hablarse de paz integral, de seguridad humana, de democracia solidaria y de políticas de justicia y equidad. O sea, de medidas que hagan realidad el Estado Social y Ambiental de Derecho en todos los rincones del país.

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También han sido reiterados los anuncios oficiales sobre el repudio al Acuerdo de Paz con las FARC. El Gobierno quiere eliminar la JEP, ha disminuido sus presupuestos y de los de otras instituciones nacidas del Acuerdo, además de que desconoce las obligaciones que adquirió el Estado con la firma de ese pacto. El abandono de los miles de excombatientes que se han reintegrado a la sociedad, ¿podría provocar una deserción masiva y un rearme de grupos ilegales en las zonas de donde los están expulsando?

El incumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz y, también, de las promesas de democracia y bienestar prometidos en la Constitución de 1991, han sido motores de violencia y de persistencia de grupos armados en la última década. A pesar de todo, la inmensa mayoría de los excombatientes que firmaron la paz han cumplido sus compromisos y es muy probable que se mantengan en la reincorporación, en esta nueva fase de incumplimientos. Ellos han soportado la estigmatización y más de 525 asesinatos de sus compañeros desarmados. No obstante, el freno a la JEP y a los acuerdos, la guerra entre ilegales y la militarización de los territorios críticos, pueden empujar hacia la clandestinidad, a unos centenares de ellos.

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El Acuerdo de Paz que, curiosamente, goza de admiración internacional mientras aquí lo rechazan unos sectores poderosos, ¿resistirá el embate de este cuatrienio? Lo pregunto porque ya diezmó la capacidad de operar de la JEP…

Quienes se han opuesto al Acuerdo de Paz desde cuando se realizó el plebiscito, tienen, en este momento, palancas muy fuertes para frenarlo o para desvirtuarlo. El contrapeso podía estar en las instancias de control, en sectores del Congreso y, sobre todo, en una movilización ciudadana muy potente en defensa de los compromisos adquiridos. Es una situación muy incierta pero las fuerzas entre paz y guerra pueden cambiar, a favor de la paz, esta situación. Pero es difícil que eso ocurra a corto plazo.

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Las posibles operaciones militares conjuntas de Estados Unidos y Colombia en territorios nacionales, en donde se asientan los grupos guerrilleros y narcotraficantes, ¿podrán ser útiles para derrotar a las bandas ilegales o empeorarán las condiciones de vida y seguridad de los habitantes rurales?

Las Fuerzas Militares y las agencias de seguridad de Estados Unidos tienen, desde hace tiempo, una presencia significativa en Colombia, posiblemente la más amplia en Suramérica. Con decenas de convenios de cooperación, han reforzado su colaboración en inteligencia, equipamiento, entrenamiento y, sobre todo, en asuntos estratégicos relacionados con el control y el mando. Es probable que el Gobierno trámite ante el Congreso facultades extraordinarias para que se permitan nuevas modalidades de injerencia, incluyendo las denominadas operaciones militares conjuntas, con mayor presencia en bases nacionales y más participación en el manejo de tecnologías avanzadas para la guerra.

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¿Con cuáles efectos?

Podrían escalar los niveles de confrontación e, incluso, podrían lograr realizar golpes contra los grupos armados. Sin embargo, por sí solo, ese tipo de intervención no será útil para desmantelar los grupos mafiosos ni los complejos macrocriminales, integrados – como expliqué antes -, por organizaciones armadas ilegales, agentes corruptos del Estado, empresarios que se benefician en contextos de violencia y sus cadenas de aliados internacionales, tanto legales como ilegales.

Últimamente también se habla de la injerencia israelí en materias de inteligencia estatal y de entrenamiento de cuerpos armados especiales en el Estado. Si eso resulta cierto, ¿Colombia estaría entrando, de lleno, en las dinámicas de la llamada “ultraderecha internacional”? La agenda del gobierno De la Espriella parece ser copia de esa agenda…

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Hay varios signos de una relación privilegiada del gobierno De la Espriella, no solo con los sectores ultraconservadores de Estados Unidos sino, también, con el sector más radical de Israel representado por Netanyahu y su proyecto militar expansionista y sionista. Esa línea corresponde al fortalecimiento de la última década, de corrientes políticas e ideológicas de ultraderecha que, en Colombia, tienen una estructura primaria pero que, de todas maneras, cuadra en esa matriz. Allí se ubican los llamados libertarios y los grupos neoconservadores, antiglobalistas y fanáticos religiosos que, a su vez, se enmarcan en la llamada “batalla cultural”. De esa corriente hacen parte, también, los voceros de las tecno-oligarquía de la inteligencia artificial de Estados Unidos. Así lo compendia Alexander Karp (cofundador y CEO de la empresa de software e integración de datos Palantir Technologies que trabaja con agencias y fuerzas de defensa de Estados Unidos y aliados) en su libro República Tecnológica (The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West) en el que plantea gobiernos absolutistas, unas especies de “monarquías” de las grandes corporaciones aliadas con complejos militares.

“No hay argumentos serios para pensar que se acabará la oferta de cocaína”

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Entre las líneas de acción acordadas por Colombia con Estados Unidos, está la creación de listas de personas señaladas de ser lavadoras de activos, en imitación de conocida lista Clinton; además, habrá extradiciones a granel y fumigación de cultivos ilícitos con drones y químicos dañinos para la salud humana. ¿Cuál es su opinión al respecto?

La Lista Clinton constituye, en realidad, un instrumento político manejado por el gobierno de Estados Unidos, que ha sido cuestionado por operar sin consideración a principios elementales de derecho, como los de presunción de inocencia y debido proceso. En esta larga historia de conflictos y violencias, ya suman varios miles, las personas extraditadas. También son centenares de miles, e incluso millones, las hectáreas de coca fumigadas y erradicadas por la fuerza. Entonces, no existen argumentos serios que permitan pensar que, con la repetición de esas fórmulas, se logrará acabar la oferta de cocaína y el narcotráfico. Nada cambiará de fondo si no se desmontan los sistemas de lavado de activos en Estados Unidos y Europa y si, además, no se transforman las condiciones del prohibicionismo que generan escenarios de superganancias para el capital financiero.