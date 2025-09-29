Estas son las reglas del juego para la reforma a la salud en Comisión Séptima del Senado

Ministros de Hacienda, Germán Avila Plazas, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante la presentación del concepto fiscal de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Foto: Ministerio de Hacienda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el arranque de la discusión de la reforma a la Salud en la Comisión Séptima del Senado, la mesa directiva encabezada por el senador Miguel Ángel Pinto (Liberal) y Omar Restrepo (Comunes) anunció las medidas con la que se le dará trámite a esta iniciativa que llega por segunda vez en este periodo a esta célula.

Los 14 senadores de esta célula tendrán en sus mesas tres ponencias para su discusión, iniciando por el texto radicado desde la bancada de Centro Democrático por Honorio Henríquez y Alirio Barrera que propone el archivo del proyecto de ley. De negar el archivo, la puja estará entre la ponencia positiva del Gobierno nacional y respaldada por cinco congresistas, mientras que la ponencia alternativa cuenta, de momento, con tres respaldos.

Le sugerimos: Enrique Vargas Lleras, ex Nueva EPS, denuncia penalmente al ministro de Salud

El primero de los puntos definidos para la votación de este proyecto de ley fue la limitación del aforo. A diferencia de discusiones previas, por ejemplo del hundimiento de la reforma laboral, la mesa directiva decidió permitir la presencia de solamente un (1) asesor en el recinto por congresista y/o funcionario, aplicando la limitación al ministerio de Salud y demás entidades invitadas para esta discusión.

Asimismo, los asesores no podrán ingresar por la misma puerta que los Senadores, quienes podrán llegar a la sala de sesión por las puertas de Secretaría. También quedaron prohibidas las arengas “ofensivas o irrespetuosas” De no cumplir con estos lineamientos, Pinto, quien llevará las riendas de la sesión, anunció una serie de medidas y sanciones consagradas en la ley quinta, incluida la expulsión del establecimiento.

Vea aquí las reglas:

¿Cómo están las cargas?

Con tres ponencias radicadas en la Comisión, resulta evidente la división dentro de la misma. La de archivo, del Centro Democrático, solamente tiene respaldo de dos senadores, por lo que es casi que evidente su hundimiento. Y si bien hay nombres que aún no se suman a una ponencia clara, parece cantado que el archivo no tendrá futuro en esta célula.

De otro lado, la ponencia positiva cuenta con cinco respaldos. Presentada por Martha Peralta, Fabián Díaz, Omar Restrepo, Wilson Arias y Ferney Silva, la ponencia también cuenta con un rechazo por un bloque mayoritario de congresistas por la falta de un aval fiscal claro, puesto que durante las audiencias y sesiones de control político fueron presentados hasta seis diferentes documentos en el que variaban sustancialmente los montos que necesitaría esta reforma.

Puede leer: Reforma a la salud: Norma Hurtado responde a críticas sobre su propuesta alternativa

Por otro lado, la ponencia alternativa, que no gusta en el Gobierno, cuenta con tres ponentes: Norma Hurtado, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo. Sin embargo, parece ser la alternativa de discusión y a la que se sumaría el bloque mayoritario, dentro de los que se podría incluir Pinto, Nadia Blely Esmeralda Hernández (Conservador) y Berenice Bedoya (ASI), quienes por ahora no suscriben ninguna ponencia.

Se espera, no obstante, que exista una reforma emitida por esta Comisión, de acuerdo con las palabras del propio presidente de la célula al momento de su elección en esta dignidad.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.