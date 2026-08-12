Así fue el homenaje a Miguel Uribe en el aniversario de su muerte: “Un líder de opinión”

La viuda de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, junto a sus hijos en la misma del aniversario de la muerte del senador y precandidato presidencial. Foto: El Espectador

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Este martes 11 de agosto se cumplió un año de la muerte del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Desde dos eventos que se realizaron en Bogotá, los familiares del político recordaron su legado y hablaron de él como un “ser de luz, íntegro, transparente, afable y valiente”.

Al mediodía se realizó el primer evento en conmemoración, organizado por María Claudia Tarazona, la viuda de Uribe Turbay, en la Catedral Primada de Bogotá. Desde allí, aseguró que era un “hombre único y místico” y que, a pesar de que vivió “muchos momentos trágicos”, siempre “tomó la decisión de cómo quería construir su vida más allá del dolor”. Recordó que, como su hijo Alejandro, su esposo perdió a su madre muy joven, pero “decidió transformar lo duro de una vida en un camino lleno de metas para hacer el bien”.

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“A Miguel Uribe Londoño, a María Carolina, su hermana, a Delia, la esposa de Miguel, a toda la familia Turbay, les mando un abrazo caluroso. Si todos cupimos en el corazón de Miguel, estoy segura que todos cabemos en el amor por él. Espero pronto verme reunida con ustedes y darnos un abrazo que, de mi parte y la de mis hijos, tanta falta me hace”, dijo en su discurso.

En el evento también estuvieron presentes varios integrantes del Centro Democrático. El expresidente Álvaro Uribe se refirió a Uribe Turbay como “un líder de opinión” y lamentó su asesinato. De igual forma, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, así como los senadores Juan Espinal y Julia Correa, enviaron palabras de apoyo a la familia del político.

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Horas después, desde otro punto de la ciudad, el padre del senador, Miguel Uribe Londoño, también dio unas palabras. Agradeció al presidente Abelardo de la Espriella por “los generosos y queridos homenajes que le ha hecho” —el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, estuvo presente— y le deseó “mucho éxito en su gobierno”.

En su intervención, afirmó que “Miguel prefirió morir antes de quedarse en silencio (...). Murió porque creía que la política podría salvar vidas”. También retomó el lema de “su causa era Colombia” y enfatizó en que Uribe Turbay “dio su vida en busca de la paz”.

“Seguiremos siendo leales a tu causa, a tu legado, a tus convicciones y al amor profundo que siempre sentiste por Colombia”, agregó. El mismo llamado hizo la hermana de Uribe Turbay, María Carolina Hoyos, quien agradeció, en nombre de toda su familia, los gestos de cariño por parte de la ciudadanía.

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El senador y precandidato fue víctima de un atentado en el parque El Golfito, ubicado en Modelia (Bogotá). Pasó 65 días internado en la Fundación Santa Fe antes de su fallecimiento en horas de la madrugada del 11 de agosto de 2025. Nueve personas han sido capturadas por su participación en el crimen, pero se mantiene abierta la investigación para dar con el autor intelectual del crimen.

De ellos, solo Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, ha dado pistas sobre los responsables. El pasado marzo fue condenado a 22 años de prisión tras aceptar que fue el puente entre la Segunda Marquetalia comandada por alias “Iván Márquez” y una organización criminal llamada “Plata o Plomo” que, dijo, coordinó la logística del crimen y ejecutó el atentado.

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