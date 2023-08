Este es el proyecto para revivir los días sin IVA de Duque que avanza en el Congreso

El proyecto para revivir los días sin IVA es de Centro Democrático. Foto: Jose Vargas Esguerra

Un proyecto en el Congreso busca revivir una de las políticas más controversiales del expresidente Iván Duque: los días sin IVA. La iniciativa presentada por el partido Centro Democrático fue aprobada en su segundo debate este martes, 9 de julio, con 93 votos a favor y 34 en contra.

El texto no fue apoyado por la coalición del Pacto Histórico, pues argumentaron que es “perjudicial para la economía” y que “quienes más los aprovechan son las personas de ingreso medio y alto. Las personas vulneradas no tienen acceso porque no tienen plata, no están bancarizadas o porque los productos exentos de IVA no hacen parte de sus necesidades básicas”, explicó la representante Mafe Carrascal.

Luego de cinco horas de debate y de tres proposiciones de archivo, el proyecto finalmente fue aprobado en su segundo debate en la Cámara, con la ponencia de Christian Garcés (Centro Democrático). “Esta ley beneficiará a quienes tienen dificultades para comprar bienes como los útiles escolares, productos agropecuarios, productos deportivos y electrodoméstico”, dijeron desde el partido uribista.

La propuesta aprobada tiene como fin institucionalizar como política de Estado los días sin IVA, “para estimular la economía y establecer parámetros para garantizar su aplicación y evaluación”, según dice el texto.

Logramos la aprobación en segundo debate del Proyecto de Ley que busca institucionalizar los días sin IVA como política de Estado. pic.twitter.com/ezSzKMmAsM — Christian Garcés (@ChriGarces) August 9, 2023

Así pues, de avanzar en los dos debates que le faltan, el Gobierno podrá decretar hasta 3 días del año como “días sin IVA”, en los que se encontrarán exentos del impuesto sobre las ventas “determinados bienes muebles”.

Para definir cuáles serán esos días, la administración central debería hacerlo antes del 10 de enero de cada año y también decidirá a cuáles bienes les aplicará esta medida.

El proyecto presentó una modificación en su paso por la Cámara. Ante su inminente aprobación en la plenaria, el Pacto Histórico radicó y fue aprobada una proposición para priorizar los productos fabricados 100% en Colombia o que el 50% de su contenido se haya producido en el país.

“De esta forma, protegemos y estimulamos la industria nacional, no solo las importaciones como ocurrió durante los días sin IVA del Gobierno pasado”, dijo Carrascal.

A pesar de que no acompañamos el Proyecto de Ley 100/22 que busca institucionalizar el día sin IVA, ante su inminente aprobación en la plenaria de la @CamaraColombia, con el @PactoCol radicamos y aprobamos una proposición para priorizar los productos fabricados 100% en Colombia o… https://t.co/ptciHCOTpC pic.twitter.com/GyrLswbg8V — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) August 9, 2023

