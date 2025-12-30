Este es el trámite para establecer una Asamblea Nacional Constituyente

Un grupo de nueve personas radicó el comité que recolectará las firmas para una Asamblea Constituyente. Foto: Archivo Particular

La Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo que requiere de todas las ramas del poder. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), el proceso para establecer este mecanismo requiere de varios pasos.

En un primer momento, tanto Cámara como Senado deben aprobar una ley para que la ciudadanía someta a votación si está de acuerdo o no con la Asamblea Nacional.

“Para la aprobación de esta Ley se requiere del apoyo de la mayoría de los integrantes del Senado y la Cámara”, lo que quiere decir que deben quedar explícitos el número de constituyentes, el sistema de su elección, los temas y la fecha en que iniciaría y cuánto duraría.

Una vez aprobada la Ley, esta deberá pasar a sanción presidencial y posteriormente el presidente de la República la tendrá que remitir para su revisión a la Corte Constitucional.

Si pasa ese último filtro y es aprobada, la MOE explica que la Asamblea Nacional Constituyente “deberá realizarse entre los 2 a 6 meses siguientes”.

El tarjetón electoral deberá contener:

Opciones de voto ‘Sí’ y ‘No’ a la convocatoria, pregunta que deberá ser lo suficientemente clara.

Listado de los temas que se tratarán en la Asamblea.

La convocatoria de la Asamblea Constituyente será aprobada cuando al menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral voten afirmativamente. Teniendo en cuenta el censo actual publicado por el DANE se necesitarían al menos 17.685.737 votos por el Sí.

De ser aprobada y posteriormente conformada la Asamblea, se suspende la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado.

Desde ese momento la Asamblea deliberará y aprobará durante el período por el cual fue convocada los temas de su competencia. “Es posible que la Asamblea decida convocar a la ciudadanía para que apruebe el nuevo texto o reformas constitucionales a través de un referendo”, explica la MOE.

¿El Gobierno Petro planea convocar a una Asamblea Nacional Constituyente?

La idea de convocar a este mecanismo ha sonado bastante durante el Gobierno Petro, quién ha propuesto la idea como la manera más óptima de implementar las reformas que han sido negadas en el Congreso.

La última movida sucedió hace nada más unos días, cuando nueve personas radicaron el comité que impulsará la recolección de firmas para una Asamblea Constituyente, de ser aprobada por la Registraduría tras ocho días transcurridos después de la radicación oficial el pasado viernes 26 de diciembre, se avisará a los ciudadanos que radicaron la iniciativa vía correo electrónico y después hará entrega de los formularios para la recolección de firmas.

Mientras tanto, la oposición ha manifestado lo alarmante de la iniciativa acudiendo a la comparación constante de la situación de Venezuela. Sin embargo, hasta el momento, los pasos para que el Gobierno logre convocar una Asamblea Constituyente no se cumplen y el presidente Petro afirma que no se hará una convocatoria en época electoral, pues hasta ahora se presentaron las firmas, sin embargo, el cronograma previo a la presentación del proyecto en el Congreso está fijado para el 20 de julio, mismo tiempo que las elecciones.

La constituyente no se hará en época electoral.



Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses.



Y se presentará después del 20 de julio al nuevo congreso de la república que se elijirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva presidencia de la… https://t.co/Pot8fuzR8Z — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 28, 2025

