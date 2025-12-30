¿En cuánto quedaría el salario de los congresistas de eliminarse la prima de servicios?

Un congresista gana alrededor de COP 52 millones al mes. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Este martes 30 de diciembre el Gobierno Nacional anunció que alista un decreto para eliminar la prima de servicios de los pagos que se le hacen a los congresistas en el país. Después del aumento del salario de estos trabajadores en 2025, Antonio Correa, senador de la República por el Partido de la U, afirmó que el salario aumentó COP 3 millones, por lo que pasaron de ganar COP 48 millones mensuales a COP 52 millones.

Sin embargo, en este momento un congresista se gana aproximadamente COP 640 millones al año. A este valor —calculado con el salario mensual— se le suma el valor de la sonada prima de servicios que se estima en unos COP 15 millones. Para hacerse una idea, el valor equivale a comprar alrededor de 40.000 almuerzos ejecutivos.

Una vez el decreto sea firmado, las y los legisladores, recibirían alrededor de COP 625 millones al año.

El debate sobre la prima de servicios

La discusión sobre el valor del salario que reciben los congresistas del país no es nueva. Sin embargo, el último anuncio del Gobierno ha removido las aguas de este debate.

Según lo comunicado, la decisión está relacionada con una sentencia de la Corte Constitucional, donde se estableció que ese tipo de pagos no son obligatorios o forzosos para el Ejecutivo, por lo cuál se manifiesta que existe un sustento legal para eliminar esa prima. Además, dentro del documento se manifiesta que una de las motivaciones más importantes está relacionada con que se considera que el salario pagado a los congresistas es demasiado alto.

“La remuneración recibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo; y se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas”, se lee en el proyecto.

Por su parte, los congresistas no tardaron en reaccionar. Desde la orilla de apoyo a este proyecto, el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, manifestó que “esta es una medida de elemental justicia social, y el comienzo del proceso de austeridad republicana que he pregonado. Llegó la hora en que las y los congresistas asumamos la responsabilidad de ser servidores públicos, sin buscar ninguna clase de enriquecimiento o beneficio particular”.

Además, por su parte, la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal sostuvo: “Qué deleite será ver a mis colegas tratando de salvar su prima mientras despotrican del aumento del salario para los demás trabajadores. Ah, son los mismos que celebraron cuando desfinanciaron al gobierno por una retaliación política contra Gustavo Petro”

Desde la otra orilla, hasta el momento no hay mayores reacciones al decreto que saldría en las próximas horas.

