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Este miércoles inicia el nuevo esquema de pasaportes: esto es lo que debe saber

El miércoles 1° de abril inicia el nuevo modelo de pasaportes, le contamos cuáles son sus características, costos y si debe renovarlo o no.

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Redacción Política
31 de marzo de 2026 - 09:19 p. m.
Este es el nuevo pasaporte.
Este es el nuevo pasaporte.
Foto: Imprenta Na
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Este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores junto a la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, inauguran el nuevo esquema de pasaportes para el país.

Este nuevo documento pasa de estar en manos de la empresa privada Thomas Greg and Sons -quien también se encargó de los kits electorales de las elecciones a Congreso-, a la Imprenta Nacional con apoyo de la Casa de la Moneda de Portugal (esto último con un término de 10 años).

En contexto: Se estrena modelo de producción pública de pasaportes con polémicas y líos judiciales

En medio del polémico cambio de modelo, que incluye ataques directos del presidente Gustavo Petro a la saliente multinacional por presunto fraude electoral y una demanda al acuerdo por parte de la Procuraduría de Gregorio Eljach, existen dudas respecto a si se debe o no renovarse el documento y cuanto costará con el cambio.

Lo cierto es que si su pasaporte no se vence pronto, podrá seguir usando el que fue producido por Thomas Greg hasta la fecha de vencimiento que se indique en el mismo, sin embargo, si está próximo a vencerse sí tendrá que hacer el trámite y recibirá el nuevo pasaporte que entre en circulación.

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Además en cuanto a los costos, estos pueden variar dependiendo de la región en la que se encuentre y van desde los COP 111.000 hasta los COP 323.000 en Colombia.

Clase pasaporteEn BogotáImpuesto deTimbre Fuera de Bogotá
Pasaporte OrdinarioCOP 111.000COP 79.000COP 190.000 
Pasaporte EjecutivoCOP 244.000COP 79.000COP 323.000 
Pasaporte EmergenciaCOP 192.000N.A.COP 192.000 

Estos son los precios en el exterior:

ClaseEUROPA Y CUBARESTO DEL MUNDO
Pasaporte OrdinarioEUR 60,00USD 82,00
Pasaporte EjecutivoEUR 120,00USD 167,00
Pasaporte de EmergenciaEUR 86,00USD 123,00
Pasaporte FronterizoN/AUSD 28,00
*
Pasaporte  ExentoN/AN/A

Además, la Cancillería viene gestionando varias jornadas extendidas por si necesita sacar pronto su pasaporte. Esto, según fuentes le confirmaron a El Espectador, tiene que ver con la intención de sacar de circulación todos los pasaportes que aún quedan del acuerdo con Thomas Greg.

Este nuevo modelo, según la gerente de la Imprenta, Viviana León, será inicialmente producido en Portugal y de manera transitoria migrará a Colombia, desde donde se asumirá la producción total a nivel estatal. Si bien tanto desde la Imprenta como desde la Cancillería han asegurado que el proceso continuará con total normalidad, aún existen dudas sobre los tiempos de entrega, teniendo en cuenta que este documento no se producirá en Colombia durante un tiempo.

Por su parte, el jefe de Estado aseguró que habrá cambios en la carátula, pues el escudo de la Nación abarcará más espacio. El documento incorpora imágenes en color real visibles bajo luz ultravioleta, marca de agua multitonal, diseño seguro con impresión offset, microtextos y fondo irisado; validación en línea en tiempo real y nuevos elementos de seguridad con símbolos nacionales. Además, tendrá nuevos dispositivos de identificación incluidos y sellos de seguridad que se pueden ver con luz ultravioleta representados en el mapa de Colombia, una serie de mariposas amarillas y el himno del país.

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Por Redacción Política

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