Hoy vence plazo para inscripción de cédulas y modificación de puestos de votación

También puede cambiar su puesto de votación en portales de Transmilenio si vive en Bogotá. Foto: Registraduría

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Según el calendario electoral de la Registraduría, los ciudadanos que deseen realizar este trámite para la primera vuelta tienen plazo hasta este martes 31 de marzo, a dos meses de la jornada electoral.

Más de 41 millones de colombianos y colombianas están habilitadas para las elecciones presidenciales. Si usted ha cambiado recientemente su lugar de residencia, esto es lo que necesita saber para inscribir su cédula.

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El primer requisito es presentar la cédula de ciudadanía vigente y original, en cualquiera de sus formatos: la amarilla con hologramas o la versión digital. Para los connacionales, la Registraduría ha reiterado que el proceso puede hacerse en la embajada, consulado o puestos de inscripción autorizados.

Para los residentes en Colombia, los ciudadanos pueden realizar el trámite en cualquier sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., o en los puntos autorizados situados en centros comerciales y otros lugares concurridos.

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En el caso de Bogotá, la Alcaldía informó que los centros comerciales habilitados para esta propuesta son Centro Mayor, Gran Estación, Titán Plaza, Unicentro, Multiplaza, Portal 80, Santafé, Paseo Villa del Río y Edificio Bacatá. Pero además, en los últimos días se habilitaron puestos en varios portales de Transmilenio.

Además, la Registraduría Nacional instaló varios puntos móviles en nueve portales para actualizar el puesto de votación o inscribir cédulas. “Entre el 25 y el 31 de marzo, los usuarios de Transmilenio en Bogotá podrán modificar o actualizar su lugar de votación en las jornadas móviles de inscripción organizadas por la Registraduría Distrital, ubicadas en los nueve portales del sistema: El Dorado, Usme, 80, Norte, Américas, Suba, 20 de Julio, Sur y Tunal”, informó la entidad en su comunicado.

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La actualización del puesto de votación se reflejará con la publicación del censo electoral definitivo, que se dará a conocer tras el 30 de abril, momento en el cual se consolidará la base completa de votantes habilitados para la contienda presidencial.

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