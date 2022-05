Este miércoles se votará en la Cámara la moción de censura contra Diego Molano

BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 26/04/2022.- El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano (i), asiste hoy acompañando por integrantes de la cúpula Militar a la sesión plenaria de la Cámara de Representantes en Bogotá (Colombia). Molano afronta este martes una moción de censura en la Cámara de Representantes y un debate de control político en el Senado, que ha sido pospuesto a mañana, por su responsabilidad política en una operación militar que el 28 de marzo dejó 11 muertos en el departamento del Putumayo (sur). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: Mauricio Dueñas Castañeda

El pasado 26 de abril, en el Congreso se llevó a cabo un extenso debate para discutir sobre las irregularidades que hubo en el operativo que realizó el Ejército en la vereda Alto Remanso, ubicada en el municipio de Puerto Leguízamo, en Putumayo. La Cámara de Representantes citó al ministro Diego Molano para cuestionarlo y escuchar su versión respecto a la acción militar del pasado 28 de marzo, en la que murieron civiles y un menor de edad.

Por casi 10 horas, en el recinto se escucharon las diferentes versiones sobre lo ocurrido antes, durante y después del operativo que el ministro de Defensa presentó en un primer momento como un golpe a las disidencias de las Farc en la que murieron 11 miembros de una de esas estructuras, conocida como Comandos de la Frontera. Sin embargo, poco tardaron en reaccionar instituciones y organizaciones de derechos humanos, quienes afirmaron que la operación fue irregular porque habían sido asesinados civiles, entre ellos el presidente de la junta de acción comunal de la vereda, Divier Hernández; su esposa, Ana María Sarria; el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche, y un menor de edad.

Esa irregularidad, que pudieron confirmar seis periodistas de El Espectador, Cambio y Vorágine que hicieron una visita al territorio, y otras como la que denunció una de las representantes citantes al debate, Katherine Miranda (Alianza Verde), quien consiguió pruebas de que no fueron 11 sino 13 los muertos en la operación militar, se escucharon en el debate de hace una semana. Pero ese día, debido a la extensión de la sesión, los representantes no alcanzaron a votar si apoyan o no la salida del ministro Diego Molano de su cargo. Esto se realizará en la tarde de este miércoles, según anunciaron Miranda y María José Pizarro, quienes citaron el debate.

¡Atención! Mañana será votada la moción de censura contra el Ministro de Defensa por la masacre en Putumayo a la 1:00 p.m, en la Cámara de Representantes — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) May 3, 2022

“Esperamos que todos los partidos políticos nos acompañen votando sí a la salida del ministro”, dijo la representante Miranda, quien calificó como “inaceptables” lo que a su juicio son una serie de mentiras que ha dicho el ministro de Defensa. “Creemos que son suficientes pruebas para que esta persona salga del Ministerio”, añadió.

Desde el debate, la representante viene insinuando que el Ministerio de Defensa está cayendo en “contradicciones” y señaló a Molano de mentirle a la ciudadanía. Además, la congresista resaltó que este se trata del tercer debate de moción de censura en un año que enfrenta Diego Molano.

“Esto tiene que tener un llamado de atención frente a su labor dentro del Ministerio. Grave que tenga tres mociones de censura en su hoja de vida y que lamentablemente no tenga las credenciales adecuadas para estar en este cargo. Su única credencial es haber nacido en el Hospital Militar, esa credencial nos ha llevado a un escenario de crisis a nivel nacional e internacional de cómo se violan los DD.HH. en el país”, le dijo durante la sesión de hace una semana.

Inti Asprilla (Alianza Verde), otro de los citantes al debate, le dijo por su parte al ministro de Defensa que “los falsos positivos 2.0″ se vienen alertando desde el pasado en su contra Molano, en mayo de 2021. “Los congresistas se taparon los ojos y se hicieron de oídos sordos. Un congreso que ni siquiera es capaz de pasar seis horas trabajando y de escuchar a las víctimas y al ministro que pretenden defender y lo que hicieron muchos de los que están acá fue votar negativamente la moción de censura en ese momento, por la politiquería y la búsqueda del cupo indicativo”, dijo el representante, quien dará el salto al Senado para el periodo 2022 - 2026.