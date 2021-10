“Este no es el lugar para arrodillar a nadie”: Fajardo a Alejandro Gaviria

El también precandidato presidencial respondió al video del exrector de los Andes, en el que se quejó por no encontrar “ánimos de unión” con la Coalición de la Esperanza. Insistió en el diálogo: “Las puertas están abiertas”.

Horas después de que el precandidato presidencial Alejandro Gaviria divulgó un video en el que lamenta que no encontró “ánimos de unión” con la Coalición de la Esperanza con miras a las elecciones de 2022, en la noche de este jueves el también precandidato y miembro de esa alianza Sergio Fajardo respondió y, advirtiendo que la Coalición “no es el lugar para arrodillar a nadie”, insistió en el diálogo con el exrector.

Según Fajardo, si bien tuvo el impulso de salir a responder con indignación el video, aseguró que esa rabia solo reduciría las posibilidades para todos y no solucionaría nada. “Tenemos que evitar maltratarnos y empezar a mandar los mensajes correctos al país”, dijo.

El exalcalde de Medellín manifestó que muchas personas frustradas porque no han logrado lo básico para avanzar: dialogar, pero señaló que hay que hacerlo de verdad, no para cumplir. “No es cierto que en Colombia sea imposible llegar al poder sin negociar con el clientelismo y la corrupción. Claro que podemos llegar sin esas ataduras, de eso estamos plenamente convencidos. Esta no es la repetición de 2018″.

Fajardo manifestó que insistirán en el diálogo, “porque en una hora es poco lo que se resuelve” y ratificó que, aunque es difícil y requiere tiempo para llegar a acuerdos, el diálogo es el espíritu de la Coalición de la Esperanza, pues es necesario para gobernar y liderar el país.

“Solo así construimos confianza. Aquí nadie busca borrar a nadie del panorama, este no es el lugar para arrodillar a nadie. Esta no pretende ser ninguna lección de moralidad. Es una profunda convicción de que, para derrotar las prácticas clientelistas, que son la puerta de entrada a la corrupción, no podemos hacer ninguna alianza de ningún tipo con quienes la representan”, agregó Fajardo.

El también exgobernador de Antioquia dijo que la Coalición es “un grupo maravilloso y hemos aprendido a confiar entre nosotros con muchas horas de diálogo”. En ese sentido, declaró que llegó la hora de estirar los brazos y reclamar el espacio de centro con el que enfrentarán la polarización. “Vamos a llegar a segunda vuelta y vamos a gobernar. Tenemos que construir las garantías de un espacio justo con quienes competimos y con quienes llegan. Sin arrogancia. Hay tiempo, pero no hay tanto”, precisó.

Fajardo concluyó advirtiendo que el país espera de los políticos de centro vencer la política tradicional y que se sienten a dialogar y encontrar una salida. “Ese es hoy nuestro deber moral. Para ello, las puertas de la Coalición de la Esperanza están abiertas”.

Aunque muchas veces sea difícil, el diálogo es siempre la fórmula. Debemos insistir en el diálogo. pic.twitter.com/xIdEXAHXnr — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) October 29, 2021

En su video divulgado en la mañana, Gaviria declaró que, si bien la reunión que sostuvo con la Coalición buscaba explorar caminos de encuentro y hubo buena voluntad por parte de De la Calle o Juan Manuel Galán, “no salió bien”. “No encontré ánimos de unión ni siquiera para una consulta en marzo. Será siempre muy difícil unirse alrededor de una pretendida superioridad moral, de los señalamientos y la suspicacia”.

Frente a ello, el exrector de los Andes insistió en la necesidad de unir el centro político, de sumar fuerzas y construir una visión de futuro “amplia e incluyente”. Según Gaviria, ningún gobierno de los extremos políticos podrá poner en práctica la agenda reformista que necesita Colombia, pues será ineficaz y profundizará las divisiones.

“Hay mucho en juego en estas elecciones. No veo salida distinta a una coalición de centro amplia y fuerte. Quiero seguir trabajando en la construcción de un centro político incluyente, que represente el cambio y al mismo tiempo se oponga a la agenda del Centro Democrático anclada en el pasado y a las falacias de la izquierda radical y mesiánica que pretende cambiarlo todo sin un plan, sin rumbo y sin método”, manifestó.