El gobierno de Abelardo de la Espriella reajustará su estrategia con Estados Unidos tras la victoria demócrata en el Congreso y será la embajadora María Consuelo Araújo la encargada de acercar a los congresistas en comités clave como el de Asignaciones y el de Exteriores. El canciller Omar Bula ha recibido críticas por su posición sobre la política estadounidense y desde Colombia están viendo cómo lograr un guiño en el Capitolio más allá del respaldo explícito que tienen de Donald Trump.

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Esto cambiará en la relación entre Colombia y EE.UU. con el nuevo Congreso | La Mesa Redonda

El nuevo Congreso estadounidense contará con mayorías demócratas en los últimos años del presidente Trump al frente de EE. UU. El Senado tendrá 54 demócratas contra 44 republicanos y dos independientes; en la Cámara de Representantes, los azules llevan la delantera con 254 frente al partido rojo, que ocupará 162 escaños. En esta elección estuvieron en juego 35 escaños del Senado, donde estuvieron en juego curules de aliados de la administración De la Espriella como Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, que ahora tendrán menos fuerza en el parlamento estadounidense.

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Hay críticas desde diferentes sectores al canciller Omar Bula por posiciones contra los demócratas que se ven como posibilidades de frenar el diálogo entre ambas naciones; sin embargo, la responsabilidad caerá sobre la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araújo, quien tiene una agenda en ese país. De hecho, en la última semana se reunió con empresas productoras de cine y de streaming para articular los productos cinematográficos que podrían crearse en Colombia.

Durante la visita a Barranquilla del secretario de Estado, Marco Rubio, prometió USD 1000 millones para el trabajo de cooperación internacional, pero ese dinero depende del Congreso, especialmente del Comité de Asignaciones. Aunque la relación entre Trump y De la Espriella se encuentra en un buen momento, será una decisión que toma el Legislativo estadounidense.

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