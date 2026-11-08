 

Publicidad

Esto cambiará en la relación entre Colombia y EE.UU. con el nuevo Congreso | La Mesa Redonda

Tras la derrota de los republicanos en las elecciones de medio término en los Estados Unidos, la relación entre la nación norteamericana y el gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia podría enfrentar cambios severos. La embajadora María Consuelo Araújo y el canciller Omar Bula deberán timonar la comunicación entre ambas naciones con un Congreso mayormente demócrata. Este fue el análisis de La Mesa Redonda de El Espectador.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Política
Todavía no se ha concretado la posibilidad del encuentro entre los presidentes Abelardo de la Espriella (Colombia) y Donald Trump (Estados Unidos).
Todavía no se ha concretado la posibilidad del encuentro entre los presidentes Abelardo de la Espriella (Colombia) y Donald Trump (Estados Unidos).
Foto: Agencia EFE

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El gobierno de Abelardo de la Espriella reajustará su estrategia con Estados Unidos tras la victoria demócrata en el Congreso y será la embajadora María Consuelo Araújo la encargada de acercar a los congresistas en comités clave como el de Asignaciones y el de Exteriores. El canciller Omar Bula ha recibido críticas por su posición sobre la política estadounidense y desde Colombia están viendo cómo lograr un guiño en el Capitolio más allá del respaldo explícito que tienen de Donald Trump.

El nuevo Congreso estadounidense contará con mayorías demócratas en los últimos años del presidente Trump al frente de EE. UU. El Senado tendrá 54 demócratas contra 44 republicanos y dos independientes; en la Cámara de Representantes, los azules llevan la delantera con 254 frente al partido rojo, que ocupará 162 escaños. En esta elección estuvieron en juego 35 escaños del Senado, donde estuvieron en juego curules de aliados de la administración De la Espriella como Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, que ahora tendrán menos fuerza en el parlamento estadounidense.

Hay críticas desde diferentes sectores al canciller Omar Bula por posiciones contra los demócratas que se ven como posibilidades de frenar el diálogo entre ambas naciones; sin embargo, la responsabilidad caerá sobre la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araújo, quien tiene una agenda en ese país. De hecho, en la última semana se reunió con empresas productoras de cine y de streaming para articular los productos cinematográficos que podrían crearse en Colombia.

Durante la visita a Barranquilla del secretario de Estado, Marco Rubio, prometió USD 1000 millones para el trabajo de cooperación internacional, pero ese dinero depende del Congreso, especialmente del Comité de Asignaciones. Aunque la relación entre Trump y De la Espriella se encuentra en un buen momento, será una decisión que toma el Legislativo estadounidense.

Le puede interesar

Política

“La Biblia no es para usarla como espada para imponer realidades”

Política

Presidente De la Espriella ordena reforzar seguridad de medios ante amenazas
Suscriptores

Política

Alto turmequé: sobre visitantes, revisores, supervisores y expectativas

Vea el análisis completo en La Mesa Redonda:

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Colombia hoy

Congresistas democrátas

Donald Trump

EE.UU.

La Mesa Redonda

Noticias

Noticias de hoy

Noticias de política

Noticias políticas

Política
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido