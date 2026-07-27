Así se traza la estrategia diplomática de Abelardo de la Espriella: estos son los cambios

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya traza su estrategia diplomática en la que tendrán un rol primario el vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller, Omar Bula. Foto: El Espectador

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, sigue delineando su estrategia diplomática y ya anunció una serie de cambios que dan muestras del rumbo que tomará en este rubro a partir del próximo 7 de agosto. En sus redes sociales ya anunció la eliminación de 14 embajadas, así como una serie de cambios inmediatos.

“Colombia necesita una diplomacia que sea moderna, eficiente y al servicio de los intereses nacionales, no de la politiquería y de la burocracia. Nosotros no podemos mantener una estructura tan costosa que no produce resultados concretos para el país”, dijo el presidente.

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Acto seguido anunció que se reorganizará el cuerpo diplomático y con cerrará las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica. Asimismo manifestó que no continuará con la apertura de la embajada de Palestina, que inició su proceso durante la administración saliente de Gustavo Petro.

De forma paralela también se retomarán las relaciones con Israel, camino que ya transita el canciller designado, Omar Bula Escobar. El ministro ya sostuvo primeros encuentros con altos funcionarios de ese país y el presidente electo anunció la reapertura en la embajada en Israel. Eso sí, esa reapertura será en Jerusalén.

En esa misma estrategia también se han anunciado a los primeros embajadores. Desde Antioquia anunció que Mauricio Tobón se convertirá en el próximo embajador en México. También se fijó a Jorge Jaller para encabezar la embajada de Colombia en Venezuela y a Carlos Felipe Mejía para la de España.

En todo este panorama también ha sido clave la participación del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. Tras la elección del 21 de junio, Restrepo ha tenido diálogo fluido con autoridades estadounidenses, incluido el Secretario de Estado, Marco Rubio. Asimismo, en su gira por ese país también dialogó con sectores comerciales así como con congresistas de ese país, lo que le ha dado un impulso para el arranque de su agenda formal desde el 7 de agosto.

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